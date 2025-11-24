“Rendez-vous Bundesplatz”, in 465’000 allo spettacolo di luci a Berna

L'edizione di quest'anno dello spettacolo di suoni e luci "Rendez-vous Bundesplatz" ha attirato a Berna 465'000 persone, concludendosi con una protesta di attivisti per l'esclusione del Tibet dal programma.

Lo spettacolo di suoni e luci “Rendez-vous Bundesplatz”, iniziato il 18 ottobre e conclusosi ieri sera, ha attirato 465’000 spettatori sulla Piazza federale di Berna, nonostante una meteo non sempre favorevole.

Sabato sera un gruppo di attivisti svizzeri e tibetani ha messo in scena uno spettacolo luminoso e sventolato bandiere tibetane per attirare l’attenzione sull’oppressione del Tibet da parte della Cina.

Hanno criticato la decisione dei servizi del Parlamento di eliminare il Tibet, che figurava nel progetto iniziale dello spettacolo. L’associazione gioventù tibetana in Europa (VTJE) ha denunciato l’autocensura e l’inchino alle pressioni politiche della Cina.

Per la prima volta, le proiezioni, della durata di circa 30 minuti, sono state accompagnate da musica dal vivo, hanno indicato gli organizzatori. Ci sono state tre rappresentazioni a sera.

Nella 15esima edizione, intitolata “Voyage”, le spettatrici e gli spettatori spettatore hanno potuto vedere monumenti famosi in tutto il mondo come la Torre Eiffel, le piramidi egizie o il Taj Mahal indiano.

L’anno scorso, quasi 621’000 persone avevano assistito allo spettacolo intitolato “Volare”. Il prossimo “Rendez-vous Bundesplatz” si terrà dal 17 ottobre al 21 novembre 2026.

