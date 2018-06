Le nuove regole dovranno ora passare al vaglio del Parlamento europeo, dove si prevede otterranno la maggioranza qualificata, e dovranno essere discusse alcune modalità, come il tempo di lavoro da svolgere in un paese prima che un frontaliere possa chiedere le indennità.

In teoria, spiega la Segreteria di Stato dell'Economia, la Svizzera non facendo parte dell'UE non è giuridicamente obbligata ad adottare queste regole, qualora entrassero in vigore.

Le cose però potrebbero cambiare. I ministri responsabili della sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione Europea hanno infatti deciso giovedì che in futuro sarà il paese dove una persona ha lavorato a dover pagare le indennità anche in caso di disoccupazione totale.

La Confederazione rimborsa poi a questi paesi un indennizzo pari a tre mesi di disoccupazione per i frontalieri che hanno lavorato meno di un anno o a cinque mesi per chi ha lavorato di più. Nel 2015, sono stati versati ai disoccupati residenti all'estero 193 milioni di franchi.

Attualmente i residenti dell'Unione Europea che lavorano in Svizzera con un permesso G per frontalieri, in caso di disoccupazione parziale ricevono un’indennità da parte dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione.

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso giovedì di cambiare le regole per la disoccupazione dei lavoratori frontalieri. Modifiche che se entrassero in vigore rischierebbero di costare caro alla Svizzera.

