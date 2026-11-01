Relazione amorosa tra giudici, il Tribunale federale sporge denuncia dopo una fuga di notizie
A seguito della divulgazione d'informazioni riservate sulla relazione tra due giudici, il Tribunale federale ha sporto denuncia penale contro ignoti per violazione del segreto d'ufficio.
A causa di una presunta violazione del segreto d’ufficio, venerdì il Tribunale federale (TF) ha sporto denuncia penale contro ignoti. Il motivo è la divulgazione d’informazioni riservate relative a un procedimento in corso a un giornalista del gruppo Tamedia. Il caso è collegato alla relazione amorosa tra due giudici federali.
Venerdì il Tribunale commerciale di Zurigo aveva già vietato a Tamedia la pubblicazione di determinate informazioni interne, ha indicato domenicain una nota il Tribunale federale.
Il TF ha così confermato una notizia pubblicata dalla SonntagsZeitung: secondo l’edizione del primo novembre del domenicale, alla testata sarebbe stato vietato di pubblicare le proprie indagini relative alla relazione sentimentale tra i giudici federali Beatrice van de Graaf e Yves Donzallaz prima del 5 novembre. La decisione è stata motivata con il fatto che, in caso contrario, sarebbe stata compromessa l’affidabilità dell’istituzione e dei giudici coinvolti.
Stando al Tribunale federale, si tratta di informazioni interne relative a una procedura di revisione che sarà trattata giovedì prossimo in un’udienza pubblica a Losanna. Le informazioni relative al procedimento in corso sono soggette al segreto d’ufficio. A causa della divulgazione di informazioni al giornalista, il Tribunale federale ha pertanto presentato una denuncia penale contro ignoti.
Giovedì prossimo si terranno a Losanna un’udienza pubblica con le parti e una deliberazione pubblica. Un cittadino chiede l’annullamento di una sentenza del 29 maggio 2026, poiché la giudice federale van de Graaf non avrebbe dovuto partecipare al procedimento a causa della sua relazione sentimentale con il giudice federale Donzallaz.
Un’udienza pubblica con deliberazione è piuttosto insolita nei casi di revisione. La decisione potrebbe fare da apripista per circa una dozzina di ulteriori domande di revisione, presentate dopo che la relazione amorosa è stata resa nota.
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