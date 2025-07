Relatrice speciale dell’ONU si presenta a Berna nonostante il niet dell’Università

La relatrice speciale dell'ONU Francesca Albanese. Keystone-SDA

Non potendo garantire un programma equilibrato l'Università di Berna ha ritirato l'autorizzazione per l'uso dei suoi locali già venerdì sera. Nonostante ciò, la relatrice speciale dell'ONU Francesca Albanese si è presentata lunedì per una tavola rotonda sulla Palestina.

La relatrice speciale dell’ONU Francesca Albanese si è presentata lunedì sera a Berna per una tavola rotonda sulla Palestina. Questo nonostante la locale università non abbia voluto ospitare un evento di Amnesty International.

L’ateneo bernese ha ritirato l’autorizzazione per l’uso dei locali venerdì sera, sostenendo che non poteva essere garantito un programma equilibrato. Amnesty ha quindi trovato un altro luogo per l’evento, che è stato gestito privatamente nello stesso quartiere. Albanese ha parlato davanti a quasi 400 persone, ha riferito un corrispondente dell’agenzia Keystone-ATS sul posto.

Forse l’Università di Berna non è consapevole del ruolo che ha, ha dichiarato Albanese. In qualità di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, la giurista italiana ha il compito di valutare la situazione nella Striscia di Gaza dal punto di vista del diritto internazionale. Albanese ha accusato Israele di crimini di guerra e genocidio.

L’università aveva inizialmente autorizzato la tavola rotonda, a condizione che si tenesse in un clima rispettoso, equilibrato e su argomenti scientificamente fondati. L’ateneo si era basato sulle dichiarazioni dell’organizzatore, secondo cui i partecipanti alla discussione erano voci indipendenti e di buon senso. Tuttavia, una verifica successiva avrebbe rivelato che l’equilibrio non sarebbe stato garantito. Di conseguenza, l’autorizzazione all’uso dei locali è stata ritirata.