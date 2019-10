L'UCP si è già preparato nelle scorse settimane all'intervento poiché per riuscire ancora a distinguere i genitori dagli altri lupi è necessario procedere a breve. Il piano, spiega la notaLink esterno , è di abbattere gli animali all'interno del branco così da ottenere un effetto di disturbo supplementare. Non sarà facile, perché nel frattempo il branco ha smesso di trattenersi a lungo in uno stesso posto.

Nell'area abituale di attività del branco scoperto a luglio, sono state predate nel corso dell'estate almeno 15 capre appartenenti a greggi protette con misure adeguate. È stata così superata, indica Link esterno l'UCP, la soglia che permette di classificare come problematico il comportamento dei lupi. Il Cantone ha quindi intrapreso i passi necessari per poterne regoare l'effettivo.

Nei Grigioni, si va verso l'abbattimento di quattro giovani lupi. L'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca UCP ha ricevuto venerdì dall'Ufficio federale dell'ambiente UFAM l'autorizzazione a intervenire, per regolare la popolazione dei predatori nella zona del Piz Beverin, sopra Thusis.

