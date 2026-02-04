La Rega ha soccorso oltre 13’000 persone nel 2025

Con un totale di 13'168 persone trasportate e oltre 20'000 missioni, il 2025 è stato un anno di intensa attività per la Rega, con un numero di interventi in aumento rispetto all'anno precedente e fortemente condizionato dalle condizioni meteorologiche.

Keystone-ATS

La Guardia aerea di soccorso (Rega) ha effettuato l’anno scorso 20’463 missioni e trasportato in totale – in Svizzera e all’estero – 13’168 persone (+2,5% rispetto al 2024) per una media di circa 36 pazienti al giorno. Nel dettaglio 11’812 persone sono state prese a carico dalle squadre in elicottero, mentre 1’356 pazienti sono stati rimpatriati da aerei ambulanza e aerei di linea, ha comunicato mercoledì la Rega.

Gli interventi sono stati circa 800 in più rispetto al 2024, per una media di 56 ogni 24 ore, viene indicato, aggiungendo che il numero di missioni è stato superiore del 7% rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

In elicottero gli interventi sono progrediti del 3,7% a 15’265: quelli di salvataggio sul luogo dell’incidente sono aumentati (+5,0% a 9127), mentre quelli di trasferimento da ospedali regionali a centrali è diminuito (-5,1% a 2591).

Il numero di persone e di missioni – sottolinea la nota – non coincide, in quanto a bordo degli elicotteri o degli aerei ambulanza possono esserci più pazienti o perché i voli di ricerca non trasportano individui. La centrale operativa della Rega organizza inoltre, ad esempio, anche il trasporto di bestiame per l’agricoltura di montagna.

Dipende dalla meteo

La quantità d’interventi della Rega è soggetta a fluttuazioni naturali, in particolare a causa delle condizioni meteorologiche. Ad esempio, nel giugno 2025, piuttosto caldo e soleggiato, gli equipaggi hanno effettuato quasi il 18% di missioni in più rispetto al giugno 2024, mentre nel luglio 2025 – piovoso – l’8% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, precisa la Rega.

I servizi della Rega all’estero sono stati utilizzati da 2’590 persone, l’1,5% in più rispetto al 2024. I consulenti medici hanno assistito telefonicamente 1’234 persone, mentre il rimpatrio – come detto – è stato necessario in 1’356 casi.

I jet ambulanza della Rega hanno effettuato 1049 missioni (+1,5% in più rispetto al 2024), riportando in Svizzera 1046 persone (+1,7%) con problemi medici. La centrale operativa ha organizzato il ritorno su voli di linea sotto controllo medico per 310 persone (-2,8%).

