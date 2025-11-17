Il reddito delle economie domestiche svizzere è rimasto grosso modo invariato

Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, il reddito disponibile medio delle famiglie svizzere è rimasto stabile a 7'186 franchi mensili tra il 2022 e il 2023, un valore che tuttavia è superiore a quello di cui dispone effettivamente il 61% delle economie domestiche.

Il reddito disponibile medio delle economie domestiche in Svizzera fra il 2022 e il 2023 è rimasto grosso modo invariato a 7’186 franchi al mese. A renderlo noto è l’Ufficio federale di statistica (UST) in un’indagine pubblicata lunedì.

Nel comunicato che accompagna l’indagine viene spiegato che il reddito disponibile corrisponde al reddito lordo tolte le spese obbligatorie. Per calcolare la situazione, vengono considerati gli introiti di tutti i membri dell’economia domestica, che in media in Svizzera conta 2,07 persone.

Il fatto che il reddito medio sia di 7’186 franchi al mese non significa però che tutti dispongano di tale importo. Nel 2023, circa nel 61% dei casi il reddito disponibile era inferiore al valore medio nazionale, sottolinea l’UST.

Come intuibile, il reddito da lavoro costituiva la fetta più importante con una media del 73,6%, seguito dalle rendite e dalle prestazioni sociali (20,8%). Le spese obbligatorie costituivano invece il 30,5% delle entrate lorde (3’154 franchi). Di queste, le imposte erano la voce principale con 1’245 franchi al mese (12,0%).

Contano fra le spese anche i contributi AVS e alla cassa pensioni, i premi per l’assicurazione malattie obbligatoria (6,7%) nonché i trasferimenti monetari verso altre economie domestiche (1,5%). Le spese per abitazione ed energia hanno rappresentato il 4,0% del reddito lordo, un aumento significativo rispetto all’anno precedente, portando l’importo da 1’374 a 1’449 franchi al mese.

In media la cifra da destinare ai risparmi era di 1’736 franchi al mese, dato pari al 16,8% del reddito lordo. Vi sono però economie domestiche che spesso hanno speso una superiore alle loro entrate, in molti casi (60%) persone pensionate, il cui budget domestico è finanziato in parte dall’erosione del patrimonio disponibile.

