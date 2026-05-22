Record di passeggeri negli aeroporti svizzeri

Rispetto allo stesso periodo del 2025, nel primo trimestre del 2026 gli aeroporti svizzeri hanno registrato un aumento di 0,7 milioni di passeggeri, pari al 5%. Keystone-SDA

Nel primo trimestre dell'anno gli scali svizzeri hanno registrato un aumento di passeggeri del 5%, raggiungendo quota 13,3 milioni e proseguendo la crescita record che ha già superato i livelli pre-pandemia.

2 minuti

Keystone-ATS

Record di passeggeri per gli aeroporti svizzeri: nel primo trimestre gli scali hanno gestito 13,3 milioni di persone (locali e in transito) nel traffico di linea e charter. Rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente si registra un aumento di 0,7 milioni (+5%).

Stando alle indicazioni diffuse venerdì dell’Ufficio federale di statistica (UST), Zurigo ha segnato +6% (a 6,9 milioni), Ginevra +3% (a 4,6 milioni) e Basilea-Mulhouse +7% (a 1,8 milioni). A livello di destinazioni gli incrementi più marcati sono stati osservati per la Turchia (+14%) e l’Italia (+10%). Nel periodo in esame il numero di movimenti aerei (decolli e atterraggi) è salito invece solo leggermente: +0,5% a 102’100. Zurigo ha segnato +2% (a 52’800), Ginevra -2% (a 34’800), mentre Basilea-Mulhouse ha mostrato stabilità (a 14’200).

Come si ricorderà il 2025 si era chiuso con un primato di 60 milioni di viaggiatori: era stato superato il precedente massimo storico di 59 milioni del 2019, ultimo anno pre-Covid. I dati testimoniano di una crescita estremamente sostenuta: ancora nel 2015 si era a 49 milioni, nel 2010 a 39 milioni e nel 2000 a 34 milioni. La progressione appare ancora più notevole se si considerano il 1990 (20 milioni), il 1980 (12 milioni), il 1970 (7 milioni) e il 1960 (2 milioni), per non parlare del 1950, quando non più di circa 300’000 persone salirono su un aereo in Svizzera.

Articoli più popolari