Record di nuove imprese in Svizzera

L'imprenditoria svizzera non si è mai fermata Keystone-SDA

Un numero record di nuove aziende è stato registrato in Svizzera nei primi nove mesi dell'anno, segnando un aumento del 2,1% rispetto all'anno precedente e riflettendo una crescente flessibilità nel mercato del lavoro.

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Keystone-ATS

Mai così tante nuove aziende in Svizzera: fra inizio gennaio e fine settembre sono state contabilizzate 41’716 nuove iscrizioni al Registro di commercio, il 2,1% in più dello stesso periodo del 2025 e il 5,8% in più della media degli ultimi cinque anni.

Si tratta di un valore record. Il dato è stato pubblicato oggi da Institut für Jungunternehmen (IFJ), società anonima con sede a San Gallo che sostiene chi vuole avviare o sviluppare un’impresa. I cantoni che mostrano le progressioni maggiori sono il Ticino (+9,3% a 1’875) e San Gallo (pure +9,3%, a 2’234); anche i Grigioni mettono a referto una sensibile progressione (+5,8% a 887), mentre in contro tendenza è Zurigo (-0,3% a 7’625).

La forma giuridica più diffusa risulta essere la società a garanzia limitata (+5,4% a 17’247), seguita dalla ditta individuale (-1,6% a 13’395). Più staccate sono la società anonima (+2,1% a 7’643) e la società in nome collettivo (-5,5% a 1’019). A livello settoriale i rami più gettonati sono quelli della consulenza (4307 iscrizioni), dell’artigianato (4’041), dell’immobiliare (3’683), dell’architettura e dell’ingegneria (3’550), come pure dell’informatica (3’508).

L’elevata attività imprenditoriale va a braccetto con un mercato del lavoro caratterizzato da modelli occupazionali diversi: tempi parziali, impieghi multipli e lavoro autonomo coesistono sempre più spesso, spiega Simon May, co-direttore di IFJ. “Oggi molti fondatori e fondatrici di impresa avviano la propria azienda parallelamente a un impiego dipendente e costruiscono la propria attività autonoma passo dopo passo: ciò consente un ingresso flessibile nel mondo imprenditoriale”, argomenta il manager, citato in un comunicato.

In Svizzera su un totale di 4,8 milioni di occupati, il 13,9% è costituito da lavoratori autonomi: ciò corrisponde a circa 679’000 persone. L’8,1% svolge più di un’attività lavorativa e il 38,7% è impiegato a tempo parziale.

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