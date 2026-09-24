Reclutati sui social per rubare auto: arrestati tre giovani

Immagine illustrativa. Keystone / Christian Beutler

Un'inchiesta sul furto di quattro auto di lusso in Ticino ha portato all'arresto di tre persone, reclutate tramite social media, e al recupero di tutti i veicoli.

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Keystone-ATS

Tre persone sono finite in manette nell’ambito di un’inchiesta sul furto di quattro auto di lusso rubate tra Manno, Lamone e Camorino. Lo hanno comunicato giovedì il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinese, stano a quanto riportato dalla RSI.

Secondo gli inquirenti, i sospettati sarebbero stati reclutati attraverso canali social. Dopo essersi introdotti con scasso presso concessionarie e carrozzerie, avrebbero sottratto le chiavi dei veicoli per poi fuggire al volante delle auto rubate.

Gli arrestati sono un cittadino francese di 19 anni residente nel Canton Zurigo, un cittadino francese di 21 anni residente in Francia e un cittadino marocchino di 24 anni residente anch’egli in Francia. Le autorità sono inoltre alla ricerca di un quarto sospettato.

Tutte e quattro le vetture sono state recuperate: due in Ticino, una nel Vallese e una in Italia.

Nei confronti dei tre arrestati vengono ipotizzati i reati di furto, violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

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