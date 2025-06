Reali in visita in Svizzera

La locandina della mostra. Museo nazionale svizzero

Il Museo nazionale svizzero di Zurigo presenta da venerdì un'esposizione sui rapporti fra i monarchi mondiali e la Svizzera.

2 minuti

Keystone-ATS

Reali in visita: dalla principessa Sissi fino alla regina Elisabetta, passando dall’ultimo imperatore etiope Hailé Sélassié, sono molti i reali ad essere venuti in visita in Svizzera. A loro a partire dal 13 giugno il Museo nazionale svizzero di Zurigo dedica una mostra, che può essere visitata fino al 9 novembreCollegamento esterno.

L’assassinio dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio nota come Sissi, sulle rive del lago di Ginevra per mano di un anarchico italiano nel 1898 è entrato nei libri di storia. L’arma del delitto, una lima, torna per la prima volta in Svizzera dopo sessant’anni e sarà esposta a Zurigo, si legge in una nota odierna del Museo nazionale. La lima è stata offerta all’Università di Vienna nel 1965 dal Cantone di Ginevra.

A molti è noto che i reali britannici amano trascorrere le loro vacanze sulla neve a Klosters (canton Grigioni). Da venerdì, il Museo nazionale mostrerà anche il fascino che nutriva Re Ludovico II di Baviera per la Svizzera. Particolarmente appassionato del praticello del Grütli, gli sarebbe piaciuto costruirvi un castello, prosegue la nota.

Nel 1954, l’imperatore etiope Hailé Selassié visitò la Svizzera con la speranza di favorire la modernizzazione del suo Paese. Si recò, fra gli altri, dal produttore di armi zurighese Emil Bührle, a “cui chiese di fornirgli armamenti nonostante i divieti di esportazione esistenti”, precisa il comunicato.

Pelo di leone dal cappello dell’imperatore

La mostra presenta aneddoti e fotografie, ma anche documenti e, in alcuni casi, oggetti personali delle teste coronate. L’esposizione si interroga sul perché la Svizzera democratica, tra tutti i Paesi, abbia coltivato un rapporto così stretto con la monarchia a partire dal XIX secolo.

Fra i cimeli esposti a Zurigo c’è anche un pelo di leone che un ufficiale dell’esercito elvetico ha sfilato dal cappello dell’imperatore etiope Hailé Selassié nel 1954.

L’esposizione “Reali in visita – da Sissi alla regina Elisabetta” è visibile fino al 9 novembre.