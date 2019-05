15'740 casi si sono rivelati sospetti e in 4'134 casi sono stati sanzionati. La Seco constata un aumento rispettivo del 18% e 36% rispetto al 2017, ma questo è da ricondurre alla revisione della Legge sul lavoro in nero introdotta il primo gennaio 2018. Le nuove disposizioni impongono infatti ai cantoni il dovere di segnalazione.

Nell'ambito della lotta al lavoro in nero sono state controllate 12'000 imprese e 37'000 persone, indica la Seco in un altro rapporto. I cantoni si sono concentrati soprattutto nell'edilizia, nel settore alberghiero e nel commercio.

Questi controlli sono entrati in vigore nel 2004 come misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Secondo la Seco, abbinati alla Legge federale contro il lavoro nero rappresentano un sistema che consente di contrastare in modo mirato la violazione delle norme laddove i rischi sono maggiori.

Nel 2018 le verifiche effettuate per garantire il rispetto delle condizioni salariali nell'ambito della libera circolazione delle persone hanno interessato oltre 42'000 aziende, il 5% in meno dell'anno precedente. Stando a un rapporto della Segreteria di stato dell'economia (Seco)Link esterno si tratta comunque di un dato elevato e largamente superiore all'obiettivo minimo di 35'000 controlli fissato nell'ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Svizzera, dumping salariale e lavoro in nero sotto la lente 23 maggio 2019 - 13:15 I controlli anti-dumping in Svizzera svolti dalle commissioni tripartite (composte da datori di lavoro, sindacati e cantoni) hanno interessato oltre 42'000 aziende. Il Ticino è stato il cantone dove ne sono stati effettuati di più. Nel 2018 le verifiche effettuate per garantire il rispetto delle condizioni salariali nell'ambito della libera circolazione delle persone hanno interessato oltre 42'000 aziende, il 5% in meno dell'anno precedente. Stando a un rapporto della Segreteria di stato dell'economia (Seco) si tratta comunque di un dato elevato e largamente superiore all'obiettivo minimo di 35'000 controlli fissato nell'ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist). Il cantone dove sono state passate al setaccio più ditte è il Ticino (7'455), che si piazza davanti a Zurigo (4'527) e Ginevra (4'035). A livello nazionale è stato controllato il 7% delle aziende svizzere, il 35% dei lavoratori distaccati e il 31% dei prestatori di servizi indipendenti. Il tasso di dumping salariale registrato presso gli imprenditori elvetici è rimasto stabile rispetto al 2017, al 13%. Nei settori dove vige un contratto collettivo di lavoro delle infrazioni alle regole sul salario minimo sono state constatate in quasi un'impresa elvetica su quattro (24%). Nel 2018, il tasso di dumping salariale presso le imprese che distaccano lavoratori è sceso leggermente dal 16% al 15%. Le sanzioni comminate dalle autorità cantonali sono invece cresciute da circa 3'600 a oltre 4'200. Questi controlli sono entrati in vigore nel 2004 come misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Secondo la Seco, abbinati alla Legge federale contro il lavoro nero rappresentano un sistema che consente di contrastare in modo mirato la violazione delle norme laddove i rischi sono maggiori. "Più necessarie che mai" "Dove si controlla, si trovano delle infrazioni", dichiara da parte sua il sindacato Unia. Le fa eco TravailSuisse secondo il quale le misure d'accompagnamento sono più necessarie che mai. Lavoro in nero Nell'ambito della lotta al lavoro in nero sono state controllate 12'000 imprese e 37'000 persone, indica la Seco in un altro rapporto. I cantoni si sono concentrati soprattutto nell'edilizia, nel settore alberghiero e nel commercio. 15'740 casi si sono rivelati sospetti e in 4'134 casi sono stati sanzionati. La Seco constata un aumento rispettivo del 18% e 36% rispetto al 2017, ma questo è da ricondurre alla revisione della Legge sul lavoro in nero introdotta il primo gennaio 2018. Le nuove disposizioni impongono infatti ai cantoni il dovere di segnalazione.