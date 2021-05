Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

IL campus del Politecnico federale di Losanna. Dopo il fallimento dell'accordo, sembra oramai inevitabile che le alte scuole elvetiche saranno escluse dai programmi di ricerca europei. Keystone / Laurent Gillieron

Università e politecnici elvetici potrebbero vedersi emarginati dai progetti di ricerca europei dopo lo stop all'accordo quadro.

Università e politecnici svizzeri sono seriamente preoccupati per le conseguenze dell’abbandono delle trattative sull'accordo quadro con l’Unione europea. Sembra oramai inevitabile che le alte scuole elvetiche saranno escluse dai programmi di ricerca europei. Astrid Epiney, rettrice dell'Università di Friburgo e vicepresidente dell’organizzazione Swissuniversities non si fa illusioni e ritiene che non basterà neppure il versamento del miliardo di coesione (altro tema che non fa l’unanimità e in corso di discussione in questi giorni) per fare cambiare idea a Bruxelles per quanto concerne le università svizzere.

Un pessimismo che la docente di diritto europeo motiva “con la minaccia espressa più volte a chiare lettere dalla Commissione europea di escludere gli atenei elvetici dal programma di ricerca “Horizon Europe” in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo quadro” E prevede conseguenze molto gravi per le scuole svizzere che potrebbero quindi perdere “l'accesso paritario alle grandi ricerche europee”. E la piazza elvetica rischierebbe di diventare “meno competitiva e meno attrattiva per i ricercatori di punta europei”.

Di fronte a questi scenari, per Epinay, non rimarrebbe che tentare di rafforzare “le collaborazioni bilaterali con istituti di altri Paesi, ma sarebbe difficile così avviare grandi progetti di ricerca, non da ultimo, per la mancanza di fondi”. Swissuniversities chiede perciò al Consiglio federale di indicare come intende contrastare o limitare i danni per gli atenei nazionali.





tvsvizzera.it/fra con RSI