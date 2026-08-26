Raiffeisen Svizzera taglia fino a 180 posti di lavoro

Raiffeisen Svizzera taglia fino a 180 posti di lavoro Keystone-SDA

Un programma di risparmio da 60 milioni di franchi entro il 2027 spinge Raiffeisen Svizzera a tagliare fino a 180 posti e a riorganizzare la propria struttura in sei nuovi dipartimenti.

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Keystone-ATS

Raiffeisen Svizzera taglia fino a 180 posti di lavoro nell’ambito di un programma di risparmio. In questo modo l’istituto cooperativo intende ridurre i costi del personale e le spese generali di circa 60 milioni di franchi entro il 2027.

Più della metà dei posti di lavoro verrà eliminata attraverso la naturale fluttuazione del personale, la soppressione dei posti vacanti, la riduzione del personale esterno e i prepensionamenti, ha comunicato mercoledì Raiffeisen, che attualmente impiega complessivamente circa 13’000 collaboratori.

Contemporaneamente, Raiffeisen Svizzera si riorganizza a livello strutturale. A partire da ottobre sarà suddivisa in sei dipartimenti, tra cui le due unità orientate alla vendita “Clienti privati” e “Clienti aziendali e commercio” e il dipartimento di nuova creazione “Prodotti e soluzioni”.

Per quest’ultimo si sta ancora cercando un responsabile, ha spiegato Raiffeisen. Philipp Ackermann assumerà la direzione del dipartimento “Clienti aziendali e commercio”, mentre Patrick Lehner quella del dipartimento “Clienti privati”.

Gli attuali membri della direzione Roland Altwegg e Helen Fricker lasceranno Raiffeisen Svizzera a settembre nell’ambito della riorganizzazione.

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