Calano gli utili di Reiffeisen a causa del taglio dei tassi della BNS

Altri sviluppi Qui Svizzera Il basejump a Grindelwald fa un’altra vittima Questo contenuto è stato pubblicato al Due basejumper sono morti nell’Oberland bernese a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, uno statunitense e uno svizzero, entrambi vittime di incidenti fatali durante salti con la tuta alare. Di più Il basejump a Grindelwald fa un’altra vittima

Altri sviluppi Qui Svizzera Triplice omicidio a Corcelles, arrestato il padre di famiglia Questo contenuto è stato pubblicato al Una donna di 47 anni e le sue due figlie di 10 e tre anni e mezzo sono state uccise martedì sera a Corcelles, nel canton Neuchâtel. Di più Triplice omicidio a Corcelles, arrestato il padre di famiglia

Altri sviluppi Qui Svizzera Esplosione dei costi della psicoterapia dopo la riforma Questo contenuto è stato pubblicato al Il nuovo disciplinamento volto a facilitare l'accesso alle prestazioni psicoterapeutiche - entrato in vigore nel 2022 - ha generato costi supplementari pari a 131 milioni di franchi annui a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Di più Esplosione dei costi della psicoterapia dopo la riforma

Altri sviluppi Qui Svizzera Il boicottaggio dei prodotti statunitensi è spesso controproducente Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo l'annuncio di Donald Trump di imporre alla Svizzera dazi doganali del 39%, si moltiplicano gli appelli al boicottaggio dei prodotti USA. Tuttavia, secondo gli esperti, questo tipo di reazione è spesso inefficace e potrebbe persino penalizzare l'economia elvetica. Di più Il boicottaggio dei prodotti statunitensi è spesso controproducente

Altri sviluppi Qui Svizzera Travail.Suisse chiede un aumento dei salari in media del 2% nel 2026 Questo contenuto è stato pubblicato al Un aumento dei salari in media del 2% per tutti i lavoratori in Svizzera nel prossimo anno per compensare l'aumento del costo della vita e porre fine al ritardo salariale accumulato negli ultimi anni. Di più Travail.Suisse chiede un aumento dei salari in media del 2% nel 2026

Altri sviluppi Qui Svizzera Ignazio Cassis: “Siamo prontissimi a ospitare Putin-Zelensky a Ginevra” Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera è "prontissima" ad accogliere un eventuale incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Di più Ignazio Cassis: “Siamo prontissimi a ospitare Putin-Zelensky a Ginevra”

Altri sviluppi Qui Svizzera Fare volontariato migliora il proprio benessere Questo contenuto è stato pubblicato al Fare volontariato può avere conseguenze positive sulla salute mentale. Chi si impegna per gli altri rafforza infatti anche sé stesso. È quanto emerge da un sondaggio svolto in Svizzera, Germania e Austria. Di più Fare volontariato migliora il proprio benessere

Altri sviluppi Qui Svizzera Twint conta oltre 6 milioni di utenti Questo contenuto è stato pubblicato al Il sistema di pagamento digitale Twint contava oltre 6 milioni di utenti alla fine del primo semestre dell'anno. Questi hanno effettuato 773 milioni di transazioni nel 2024, con un aumento del 31% rispetto all'anno precedente. Di più Twint conta oltre 6 milioni di utenti

Altri sviluppi Qui Svizzera Tentano di svaligiare un negozio di armi, arrestati tre francesi nel canton Vaud Questo contenuto è stato pubblicato al Tre giovani cittadini francesi hanno tentato di svaligiare un'armeria ieri mattina presto a Yverdon-les-Bains (VD). Sono stati arrestati dopo un inseguimento durante il quale un agente ha sparato contro il loro veicolo. Nessuno è rimasto ferito. Di più Tentano di svaligiare un negozio di armi, arrestati tre francesi nel canton Vaud