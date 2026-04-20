È di nuovo vallesano il record per la raclette più grande del mondo

Raclette più grande del mondo, vallesani aggiornano il loro record Keystone-SDA

Attraverso l'evento "The plus grande raclette of the world", Martigny ha battuto il suo stesso record mondiale riunendo 4'942 persone, consolidando un primato strappato alla Francia appena 15 giorni prima.

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Keystone-ATS

Nuovo record mondiale per la più grande raclette: sabato sera Martigny (canton Vallese) ha superato sé stessa, riunendo 4’942 persone intorno al celebre formaggio fuso. Un evento che consolida il primato elvetico, strappato ai francesi solo 15 giorni or sono.

L’obiettivo della manifestazione “The plus grande raclette of the world” – questo il suo nome, a metà strada fra inglese e francese – è stato raggiunto: il risultato, certificato da un notaio, è un miglioramento di 49 presenze del primato precedente, stabilito sempre a Martigny il 22 marzo scorso. “Questo nuovo record conferma l’entusiasmo straordinario che suscita l’evento, diventato in due anni un appuntamento simbolo del territorio e della convivialità”, argomentano gli organizzatori.

La sfida con la Francia è stata serrata. Nel marzo 2024, la prima edizione della “raclonette” aveva attirato 2’236 partecipanti a Saint-Étienne. Un record portato a 2’522 persone il 22 marzo 2025, sempre nel dipartimento della Loira. Ma 15 giorni dopo, Martigny aveva già strappato il primato con 4’893 presenze. E ieri è arrivato il nuovo allungo, oltre la soglia dei 4’900.

Per ragioni di budget (15’000 franchi da anticipare), gli organizzatori non hanno invitato rappresentanti del Guinness dei primati, ma a loro avviso la convalida notarile garantisce l’ufficialità del risultato.

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