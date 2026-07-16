Quattro milioni di download per l’app swisstopo

L'app è stata scaricata 4 milioni di volte. Keystone / Christian Beutler

La nuova versione dell'app swisstopo, che ha superato i quattro milioni di download, introduce punti di riferimento sulla mappa e una ricerca potenziata per migliorare l'orientamento e la pianificazione.

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Keystone-ATS

L’app dell’Ufficio federale di topografia swisstopo ha superato i quattro milioni di download dal suo lancio nel 2020. Una nuova versione, rilasciata oggi, giovedì, introduce punti di riferimento per l’orientamento e una ricerca migliorata.

Tra le novità principali figurano i “punti di riferimento”, ovvero oggetti caratteristici come cime di montagne, edifici o monumenti naturali che vengono messi in risalto sulla mappa per facilitare l’orientamento. Come esempi vengono citati il Piz Bernina, la Cattedrale di Berna o le Cascate del Reno, si legge in un comunicato.

Anche la funzione di ricerca è stata potenziata. Ora è multilingue, permettendo di trovare “Genève” anche cercando “Ginevra”, e riconosce termini dialettali o con errori di ortografia. È inoltre possibile cercare direttamente percorsi e punti d’interesse salvati dall’utente.

Per quanto riguarda la pianificazione degli itinerari, è ora possibile scegliere liberamente il punto di partenza e l’orario, indipendentemente dalla propria posizione. Nuovi filtri per salite e discese aiutano inoltre a selezionare i percorsi più adatti.

Lanciata nel luglio 2020, l’applicazione gratuita viene aperta fino a 300’000 volte al giorno durante i fine settimana di bel tempo. Le nuove funzionalità sono state sviluppate anche sulla base dei riscontri degli utenti.

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