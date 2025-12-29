Quattro giorni con il neo presidente Guy Parmelin

Guy Parmelin festeggia la sua elezione a presidente della Confederazione, carica che dura un anno. Keystone / Anthony Anex

Uno sguardo dietro le quinte della vita del prossimo presidente della Confederazione, una delle figure più popolari del Consiglio federale.

Jérôme Galichet, RTS

A fine novembre, Guy Parmelin è tornato da Washington, dove ha strappato un accordo con l’amministrazione Trump. “Fino all’ultimo momento, c’era tensione. Bisogna sempre prepararsi allo scenario peggiore”, sottolinea ai microfoni della RTSCollegamento esterno.

Il futuro presidente della Confederazione ritiene che Donald Trump sia oggi il leader più “temibile” del pianeta. Il negoziato con la prima potenza mondiale è stato complicato. “Siamo in un contesto economico difficile, non bisogna nasconderlo”, afferma.

Durante un incontro a Bienne con le aziende della regione, un dialogo spontaneo con l’ex sindaco socialista della città rivela la pressione vissuta dal consigliere federale responsabile dell’economia, sulla questione dei dazi doganali. Parmelin accenna anche al nuovo jet del Consiglio federale, “più confortevole, più silenzioso”, ma ammette di aver dormito solo poche ore durante il suo viaggio lampo negli Stati Uniti “perché si è sotto stress”.

Il più mattiniero dei consiglieri federali

Il mattino alle 5:30, Guy Parmelin è già in viaggio verso il suo ufficio. “Il futuro appartiene a chi si alza presto”, dice sorridendo il consigliere federale che è sempre il primo ad arrivare a Palazzo. Nel suo ufficio, i quadri sono scelti con cura: una scena viticola di Léon Gaud, pittore ginevrino, trovato nelle collezioni della Confederazione con sua moglie, e un ritratto di Gaston Lagaffe, “per contrastare con la serietà della funzione”.

Ogni mattina alle 7:15, la “Morgensitzung” riunisce i suoi più stretti collaboratori: due consiglieri politici, due consiglieri in comunicazione e la sua segretaria generale. Un incontro che ha il sapore di un briefing strategico, dove si passa in rassegna la stampa del giorno e i dossier riservati del Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca, che dirige.

Quella settimana, la stampa accoglie generalmente bene l’accordo con gli Stati Uniti, ma alcuni titoli si mostrano più critici. Il consigliere federale dell’UDC inquadra la discussione: “È il gioco politico. Bisogna mantenere la calma. Ma se qualcuno dice bugie, saremo molto chiari e diremo la verità”.

Parmelin riconosce che la funzione è esigente fisicamente e psicologicamente. “Ho sempre qualche problema alla schiena. È muscolare. Ma faccio un po’ di fisioterapia e osteopatia per rilassarmi”, spiega.

Il metodo Parmelin

Il vodese è un lavoratore instancabile. Deriso al suo insediamento per il suo inglese approssimativo, Guy Parmelin ha seguito corsi intensivi con un’insegnante neozelandese. Ora conduce tutte le riunioni internazionali nella lingua di Shakespeare.

Il consigliere federale ha a lungo sofferto dell’immagine di una funzione che sarebbe troppo importante per le sue origini. “Si parla sempre del contadino di Bursins. Non si parla mai della notaia di Briga parlando della signora Amherd. A volte ho l’impressione che ci sia un po’ di disprezzo. Non è per me, è nei confronti delle persone che hanno la mia stessa professione. Ci convivo da dieci anni”.

Guy Parmelin ammette anche di avere talvolta dei dubbi. Nel 2021, dopo il vertice Biden-Putin a Ginevra, tutti celebravano il suo successo. L’anno successivo, scoppia la guerra tra Russia e Ucraina. “Mio padre, che ha 90 anni, mi chiama e mi dice: ‘Ti ricordi dov’eri un anno fa? Eri a Ginevra. Il risultato non è granché, eh!’ Ho pensato… tutti hanno detto che era un bel vertice, ma ora c’è la guerra. Forse avremmo potuto fare meglio. Questo ci riporta un po’ con i piedi per terra”.

Sottovalutato a lungo

Con i suoi interlocutori, usa volentieri l’umorismo, la vicinanza e uno stile diretto che disinnesca le tensioni. Il suo collaboratore personale di più lunga data, Édouard Chollet, conferma: “In dieci anni, non l’ho mai sentito arrabbiarsi per nulla. È sempre di umore costante, piuttosto allegro”.

Durante un incontro a Berna legato alla formazione professionale, alla presenza di Christophe Darbellay e Pierre-Yves Maillard, persino i suoi avversari politici lodano il suo talento di leader. “È stato a lungo sottovalutato. Ma quando si fa un accordo con lui, si sa che reggerà”, spiega Darbellay, ex presidente del Centro.

Una constatazione condivisa dal socialista Maillard: “È una persona molto intelligente, capace di imporsi quando necessario. È un punto fermo del Consiglio federale”.

Un rituale immutabile, una disciplina ferrea

Il mercoledì, giorno della seduta del Consiglio federale, è come sempre in anticipo. Prima di entrare nella sala del potere supremo, si concede un rituale immutabile: fotografare il mazzo di fiori che adorna il tavolo. Un dettaglio che rivela un uomo attento ai simboli e alle piccole cose.

“Ho sempre pensato che si impegnassero molto con queste composizioni floreali. Un giorno forse farò una raccolta di foto con tutti questi fiori!” scherza.

Se si sveglia all’alba, il presidente della Confederazione va a letto anche a orario fisso, il più presto possibile: tra le 22:00 e le 22:30 al massimo. “Per resistere nel lungo periodo, è necessaria una disciplina sugli orari, per quanto possibile”. Una sobrietà voluta, completata da una vita familiare discreta, condivisa con sua moglie, i suoi nipoti e un padre novantenne.

