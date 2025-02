Quasi la metà degli appartamenti in affitto in Svizzera è in mani private

Sono 1,4 milioni le economie domestiche in Svizzera (il 36% del totale) che vivono in abitazioni di proprietà. Keystone-SDA

L'anno scorso, il 43% delle abitazioni in affitto in Svizzera erano di proprietà di privati. Lo riporta oggi l'Ufficio federale di statistica (UST), precisando tuttavia che ci sono notevoli differenze sia a livello cantonale sia in relazione all'anno di costruzione.

Keystone-ATS

La quota raggiungeva per esempio il 68% in Ticino, il 66% in Vallese, ma era solo del 23% a Ginevra. Inoltre, circa due terzi degli appartamenti costruiti prima del 1946 erano in mani private, rispetto a poco meno di un terzo di quelli costruiti dopo il 2000 (32%).

Sempre oggi, l’UST ha reso noto che nel 2023 1,4 milioni di economie domestiche in Svizzera (il 36% del totale) vivevano in abitazioni di proprietà. La metà di queste ultime si distingueva per le grandi dimensioni, con cinque o più locali. Ciò è in parte dovuto alla predominanza delle case unifamiliari, che rappresentavano quasi 730’000 abitazioni occupate dagli stessi proprietari.

Parallelamente, 2,4 milioni di economie domestiche erano in affitto. Il canone medio per un quadrilocale era di 1670 franchi. Più lunga è la durata di occupazione di un’abitazione, più l’affitto tende ad essere basso, ricorda l’UST nella sua nota. I quadrilocali occupati dalla stessa economia domestica per più di 20 anni costano per esempio in media 1325 franchi al mese.