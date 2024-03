Quasi 2 milioni di persone in Svizzera potranno votare alle europee

Nella Confederazione vivono complessivamente più cittadini dell'UE che negli Stati membri Malta, Lussemburgo, Cipro, Estonia, Lettonia e Slovenia. KEYSTONE

Le circa 520'000 persone di nazionalità italiana con diritto di voto che risiedono in Svizzera dovranno recarsi fisicamente in patria per partecipare alle elezioni del Parlamento europeo di inizi giugno.

tvsvizzera.it/MaMi/Keystone-ATS

In Svizzera vivono circa 1,9 milioni di persone che hanno il diritto di votare alle elezioni europee del 6-9 giugno: una cifra superiore rispetto a certi Stati membri dell’UE. Complessivamente potranno esprimere il proprio voto quasi 400 milioni di cittadini.

Lo ha comunicato la Delegazione dell’Unione Europea per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein. I dati, a disposizione dell’agenzia Keystone-ATS, provengono dall’Ufficio federale di statistica (UST) e tengono conto sia di cittadini dell’UE che di quelli con doppia nazionalità con diritto di voto.

Italiani, tedeschi, portoghesi…

Quasi 1,5 milioni di persone residenti in Svizzera con diritto di voto provengono da cinque dei 27 Stati dell’UE: Italia (circa 520’000), Germania (circa 375’000), Portogallo (circa 245’000), Francia (circa 235’000) e Spagna (circa 115’000). Nella Confederazione vivono complessivamente più cittadini dell’UE che negli Stati membri Malta, Lussemburgo, Cipro, Estonia, Lettonia e Slovenia.

Per partecipare alle elezioni di giugno, ai cittadini e alle cittadine dell’UE in Svizzera si applicano regole e scadenze diverse a seconda dello Stato di provenienza. Ad esempio, tedeschi, francesi e portoghesi devono registrarsi prima delle elezioni entro una scadenza che varia da Paese a Paese, come si legge sul sito web delle elezioni europee.

Posta, in ambasciata… o nel comune di origine

Ci sono differenze anche per quanto riguarda le modalità di voto. Tedeschi e spagnoli possono votare per posta. Gli spagnoli hanno anche la possibilità di votare presso l’ambasciata o il consolato. Anche i cittadini portoghesi e francesi possono farlo, e questi ultimi possono pure farsi rappresentare per delega.

I cittadini italiani residenti in Svizzera, invece, dovranno intraprendere un viaggio: possono infatti esercitare il diritto di voto solo nel Comune in cui sono registrati in Italia. Nella penisola le elezioni si svolgono il sabato e la domenica.