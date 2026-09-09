Quasi 12’000 fulmini sulla Svizzera in una notte

Uno dei giorni di settembre con il maggior numero di fulmini mai registrato Keystone-SDA

Violente tempeste hanno attraversato la Svizzera la scorsa notte, portando quasi 12'000 fulmini e raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h in diverse località.

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Keystone-ATS

Dopo la canicola, sono ora le tempeste ad abbattersi sulla Svizzera. Quasi 12’000 fulmini sono caduti sul Paese la scorsa notte, il che potrebbe rendere la giornata odierna una delle più colpite di sempre nel mese di settembre.

Lo riferisce l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), secondo cui anche il vento si è fatto sentire. In pianura sono state misurate raffiche fino a 80-90 chilometri orari, con picchi locali oltre i 100 km/h ad esempio nel canton Turgovia a Steckborn (110 km/h) e nel canton Berna a Koppigen (101 km/h). Sul monte Hörnli, nel canton Zurigo, le folate hanno toccato i 116 km/h.

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