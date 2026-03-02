La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

La protezione delle api va inserita nella Costituzione

ape su un fiore viola
Si stima che negli ultimi 30 anni la biomassa degli insetti sia diminuita di oltre tre quarti. Keystone-SDA

Un'iniziativa popolare promossa da apicoltori e organizzazioni ambientaliste svizzere mira a inserire nella Costituzione la tutela delle api e degli insetti impollinatori, poiché le attuali misure federali sono ritenute insufficienti per contrastarne il declino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS

La tutela e promozione delle api e degli insetti impollinatori dovrebbe essere sancita nella Costituzione svizzera. Lo sostengono gli apicoltori svizzeri e organizzazioni ambientaliste che hanno deciso di lanciare un’iniziativa in questo senso il cui testo è attualmente all’esame della Cancelleria federale.

L’inizio della raccolta delle firme è previsto per la Giornata mondiale delle api, il 20 maggio, sottolineano domenica in una nota BienenSchweiz, l’associazione degli apicoltori della Svizzera tedesca e retoromancia, la Société Romande d’Apiculture, la Federazione Ticinese di Apicoltura (FTA), la Fondazione Future 3.0 e gli amici della Natura Svizzera.

L’impollinazione da parte degli insetti è essenziale per molte piante spontanee e coltivate, e quindi per la nostra economia, la nostra società e la nostra natura, sottolineano nella nota.

Altri sviluppi
ape vola su un girasole

Altri sviluppi

Qui Svizzera

La lenta scomparsa degli insetti

Questo contenuto è stato pubblicato al Le specie indigene d’insetti (ma non solo) stanno perdendo la battaglia contro quelle che arrivano da Paesi lontani.

Di più La lenta scomparsa degli insetti

Secondo i promotori dell’iniziativa, le api e gli altri insetti impollinatori sono in difficoltà: quasi la metà delle oltre 600 specie di api selvatiche presenti in Svizzera è minacciata, 59 sono considerate estinte. Si stima che negli ultimi 30 anni la biomassa degli insetti sia diminuita di oltre tre quarti. Tuttavia, circa l’84% delle colture agricole in Europa dipende dall’impollinazione degli insetti. In Svizzera, il valore economico di questo contributo è stimato fino a 479 milioni di franchi all’anno.

L’iniziativa non prevede prescrizioni concrete, ma incarica la Confederazione e i Cantoni di garantire l’impollinazione delle piante coltivate e selvatiche e di promuovere la diversità degli impollinatori. Le organizzazioni ritengono che, nonostante diversi interventi parlamentari adottati negli ultimi anni, le misure federali rimangano insufficienti. Intendono costituire un’ampia alleanza e rinunciano al ricorso a raccoglitori di firme commerciali.

Articoli più popolari

I più discussi

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR