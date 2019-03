in un comune grigionese vietato abbandonare di notte strade e sentieri per proteggere la fauna

Per questa ragione, il comune grigionese di Grüsch ha introdotto per il secondo anno consecutivo un provvedimento assai singolare: dal 18 febbraio al 31 marzo è vietato abbandonare strade e sentieri dalle sette di sera alle sette di mattina. Le multe sono salate: da 1'000 franchi fino a 3'000 per i recidivi. La popolazione sembra rispettare la misura. L'anno scorso sono state multate tre persone, mentre quest'anno per il momento una sola.

"In inverno, la selvaggina ha bisogno un'energia fino a sette volte superiore per fuggire. Ciò può condurre alla morte per esaurimento", spiega al giornale Südostschweiz Heinz Guler, responsabile dei guardiacaccia nella regione della Prettigovia.

Le corna che i cervi perdono in questo periodo dell'anno sono un trofeo ambito da molti appassionati. Il problema è però che i cosiddetti raccoglitori di corna disturbano la fauna. E questo in un momento in cui gli animali escono lentamente dall'inverno.

In inverno la selvaggina ha bisogno di molta più energia per fuggire.

Protezione della fauna Vietato abbandonare i sentieri per non disturbare i cervi

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Vietato abbandonare i sentieri per non disturbare i cervi 14 marzo 2019 - 09:39 In un comune del cantone Grigioni di notte è vietato uscire da strade e sentieri. L'obiettivo: proteggere la selvaggina. Le corna che i cervi perdono in questo periodo dell'anno sono un trofeo ambito da molti appassionati. Il problema è però che i cosiddetti raccoglitori di corna disturbano la fauna. E questo in un momento in cui gli animali escono lentamente dall'inverno. "In inverno, la selvaggina ha bisogno un'energia fino a sette volte superiore per fuggire. Ciò può condurre alla morte per esaurimento", spiega al giornale Südostschweiz Heinz Guler, responsabile dei guardiacaccia nella regione della Prettigovia. Per questa ragione, il comune grigionese di Grüsch ha introdotto per il secondo anno consecutivo un provvedimento assai singolare: dal 18 febbraio al 31 marzo è vietato abbandonare strade e sentieri dalle sette di sera alle sette di mattina. Le multe sono salate: da 1'000 franchi fino a 3'000 per i recidivi. La popolazione sembra rispettare la misura. L'anno scorso sono state multate tre persone, mentre quest'anno per il momento una sola. Ma perché il divieto vale solo di notte? "Durante il giorno i raccoglitori di corna lavorano", rileva Marcel Conzett, sindaco della località grigionese, intervistato dalla Südostschweiz. Grüsch è finora l’unico comune del cantone nel Canton Grigioni ad aver adottato un simile provvedimento. Il suo esempio potrebbe però presto fare scuola.