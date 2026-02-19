La Svizzera ospiterà il prossimo vertice mondiale sull’IA

Il presidente svizzero Guy Parmelin. Keystone-SDA

1 minuto

Keystone-ATS

La Svizzera ospiterà il prossimo vertice mondiale sull’intelligenza artificiale (IA), nel 2027, a Ginevra. Lo ha annunciato mercoledì a New Delhi il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante il vertice sull’IA 2026.

“Sono lieto di annunciare che la Svizzera è pronta ad accogliere il prossimo vertice a Ginevra”, ha dichiarato Guy Parmelin nel suo discorso. Il presidente della Confederazione si è espresso durante una sessione di lavoro che riuniva capi di Stato e ministri. Oltre al padrone di casa, il primo ministro indiano Narendra Modi, era presente anche il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

“Ginevra si trova al centro del multilateralismo”, ha aggiunto Parmelin: la città svolge un ruolo di ponte, dove la diplomazia incontra l’innovazione e dove le istituzioni umanitarie, giuridiche, scientifiche ed economiche collaborano fianco a fianco.

Emirati nel 2028

La Svizzera si rallegra di organizzare il vertice e di collaborare con gli Emirati Arabi Uniti, che ospiteranno l’evento successivo nel 2028, ha precisato il vodese.

Il Consiglio federale aveva già manifestato il proprio interesse. Dal 2023 una serie di vertici di alto livello sull’IA si sono tenuti in diversi Paesi, con l’obiettivo di favorire uno scambio sulle opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale per la società, nonché nei settori come la medicina, il clima o l’agricoltura.

