Per ora, in Svizzera, non è stato necessario ricorrere al protocollo per decidere chi curare per primo. Keystone / Alessandro Della Valle

La fondazione svizzera a favore delle persone anziane Pro Senectute chiede di stralciare le soglie di età contenute nelle direttive che il personale medico è chiamato a seguire per decidere chi curare per primo in caso di carenza di letti di terapia intensiva. L'Accademia svizzera delle scienze mediche e la Società di medicina intensiva, che hanno elaborato il protocollo, si difendono: l'età non costituisce, da sola, un fattore di esclusione.

Anche la versione più recente delle direttive elvetiche, elaborata a inizio novembre, cita esplicitamente le soglie di 65 e 85 anni quali aggravanti. Accade anche in altri Paesi.

Tuttavia l'età -assicura Andreas Perren, direttore sanitario e primario di medicina intensiva all'ospedale di Bellinzona- "di per sé non è un criterio importante. Quel che si cerca di individuare quando si valuta il paziente è com'è la sua prognosi a breve termine. È quindi un criterio che dev'essere preso in considerazione assieme ad altri".

Per Pro Senectute è comprensibile che se ne tenga conto, ma non che il protocollo includa delle soglie. "In questa pandemia una soglia d'età chiara e rigida è inaccettabile", dichiara il portavoce della fondazione Peter Burri Follath. "L'individuo deve essere valutato sulla sua possibilità di guarire. Certo la mortalità e più alta tra le persone anziane, ma l'età non deve essere un criterio per escludere certi trattamenti medici promettenti".

Per inciso, finora non è stato necessario far capo al protocollo. Secondo quanto reso noto dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), venerdì gli ospedali svizzeri disponevano ancora di 220 posti di terapia intensiva, su un totale di circa 1'100. Il 60% dei ricoverati in questi reparti -510 persone- sono pazienti Covid.

tvsvizzera.it/ri con RSI (TG del 01.12.2020)