Prix de Lausanne: la nuova generazione della danza premiata in Svizzera

La ballerina sudcoreana Dayeon Yeom è una delle premiate. Keystone / Valentin Flauraud

Premiando 14 giovani ballerine e ballerini con borse di studio e omaggiando l'étoile Sylvie Guillem con un riconoscimento alla carriera, si è conclusa la 54esima edizione del Prix de Lausanne.

3 minuti

Keystone-ATS

La 54esima edizione del Prix de Lausanne si è conclusa sabato, premiando 14 giovani ballerine e ballerini. Sono 79 le e i partecipanti – 41 ragazze e 38 ragazzi provenienti da 18 Paesi – che si sono confrontati a Beaulieu Losanna durante la settimana. La finale è stata raggiunta da 21 di loro.

Tra i 21 finalisti e finaliste provenienti da otto Paesi, 14 persone premiate hanno ricevuto una borsa di studio che consentirà loro di entrare in una delle scuole o compagnie partner del concorso, hanno indicato gli organizzatori sabato sera in un comunicato. Provengono da Corea del Sud (6), Cina (3), Stati Uniti (2), Giappone (1), Belgio (1) e Romania (1).

Per l’edizione 2026 del concorso internazionale di danza creato nel 1973, i e le giovani tra i 15 e i 18 anni erano stati selezionati da una giuria di nove professionisti che aveva visionato i video di 444 aspiranti (339 ragazze e 105 ragazzi) di 43 nazionalità diverse, secondo gli organizzatori. In totale, 71 candidati e candidate erano stati scelti in seguito a questa prova video, mentre altre otto persone erano già state preselezionate.

Da lunedì a giovedì della scorsa settimana, i giovani talenti sono stati seguiti da insegnanti di danza e da coreografi e coreografe di fama. Hanno beneficiato di corsi collettivi e di coaching individuali per le loro variazioni classiche e contemporanee, che hanno poi presentato venerdì durante le selezioni per la finale.

Omaggio all’étoile Sylvie Guillem

Grazie alla borsa di studio, le tre persone vincitrici di età compresa tra i 15 e i 16 anni potranno studiare per un anno in una delle scuole partner di loro scelta. Le altre 11, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, avranno l’opportunità di effettuare uno stage di un anno presso la compagnia partner prescelta.

La giuria era composta da nove membri, provenienti dal gotha internazionale della danza. Quest’anno era presieduta da Kevin O’Hare, direttore del Royal Ballet di Londra, che aveva già guidato la giuria del Prix de Lausanne nel 2017.

A margine della finale di sabato, l’étoile Sylvie Guillem, 60 anni, ha ricevuto un riconoscimento alla carriera. Considerata una delle più grandi ballerine e una figura essenziale nell’evoluzione della danza moderna, è stata étoile del balletto dell’Opéra di Parigi e del Royal Ballet di Londra. Fu Rudolf Nureyev a nominarla étoile nel 1984, all’età di 19 anni. Ha concluso la sua carriera nel 2015.

Il Prix de Lausanne 2026 si è concluso domenica pomeriggio con lo spettacolo “Stelle nascenti”, nel quale hanno partecipato i finalisti e le finaliste di questa 54esima edizione.

