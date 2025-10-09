Potenziamenti stradali prioritari in Ticino, mentre la ferrovia resta in secondo piano
Nel piano di sviluppo dei trasporti fino al 2045, il Ticino riceve attenzione soprattutto sul fronte stradale, con progetti prioritari come il collegamento A2-A13 e l’ampliamento dell’A2, mentre gli interventi ferroviari restano marginali.
Mentre per il periodo 2025-2045 gli interventi a livello di ferrovie in Ticino sono limitati alla stazione di Locarno, vi è invece del lavoro da fare a livello di strade e autostrade.
È quanto emerge dalla perizia del Politecnico federale di Zurigo presentata giovedì a Berna. In particolare, entro il 2045 andrebbe realizzato il collegamento A2-A13 (Bellinzona-Locarno) e l’ampliamento dell’A2 fra Lugano e Mendrisio.
Per il periodo 2025-2045, per realizzare tutti i progetti (500) a livello di strade, ferrovia e agglomerati considerati nella perizia realizzata dal Politecnico federale di Zurigo sarebbero necessari quasi 113 miliardi di franchi, a fronte di mezzi nettamente inferiori previsti dal Dipartimento federale dei trasporti (DATEC).
Quest’ultimo, per il periodo in esame, ha previsto un limite di spesa di 9 miliardi per progetti di strade nazionali, 14 (variante secondo i decreti vigenti) oppure 24 miliardi (variante con risorse supplementari) per progetti ferroviari e 7,5 miliardi di franchi per progetti d’agglomerato.
Tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione, la perizia ha definito un certo numero di progetti prioritari nei tre ambiti, giudicati finanziariamente sostenibili per un volume di investimenti che varia fra i 27,7 miliardi e i 37,7 miliardi.
Buona parte di un simile volume, suddiviso in sette zone territoriali, è assorbito dalle zone denominate “Lago Lemano e Alpi occidentali”, “Svizzera nord-occidentale”, “Area metropolitana di Zurigo”, “Lago di Costanza e Alpi orientali, cui si aggiungono la zona di Berna e la Svizzera centrale. Chiude questa “classifica” il Ticino, definito zona meridionale, con 2,3 miliardi (il 6% del volume totale).
Ticino, interventi ferroviari minimi
Per quanto attiene al sud delle Alpi, indica la perizia, con la realizzazione di Alptransit si sono fatti notevoli progressi; fra l’altro, il collegamento diretto tra Lugano e Locarno attraverso la galleria di base del Ceneri ha rappresentato una svolta nel trasporto regionale.
Alptransit a sud di Lugano non considerato
La prosecuzione del progetto Alptransit a sud di Lugano non rientra però nelle pianificazioni quindi si presume che per i prossimi decenni su questa tratta rimarrà in funzione l’attuale infrastruttura.
Gli ampliamenti ferroviari da valutare sono limitati alla stazione di Locarno e alla realizzazione di un marciapiede supplementare (progetto prioritario)
Autostrade, A2-A13 s’ha da fare
Tuttavia, a livello di traffico automobilistico, i problemi di capacità della rete autostradale si ripercuotono su tutte le tipologie di trasporto e compromettono la funzionalità degli agglomerati urbani. Per questo, il documento del Politecnico si concentra sulla rete autostradale.
Per quanto attiene al potenziamento del collegamento Bellinzona-Locarno (A2-A13), nonostante gli elevati investimenti, “la soluzione attuale appare complessivamente vantaggiosa e prioritaria, in quanto non solo elimina i problemi di capacità, ma decongestiona anche gli insediamenti, migliora la sicurezza stradale e risolve una criticità sulla rete autostradale”.
Secondo il documento, le condizioni quadro per l’attraversamento del Piano di Magadino sono state chiarite e “ulteriori analisi delle varianti non produrranno soluzioni migliori”.
A2, Lugano-Mendrisio entro il 2045
Anche gli ampliamenti dell’A2 tra Lugano Sud e Mendrisio riguardano un tratto nevralgico, stando allo studio. Questo progetto, combinato con la strada cantonale e il traffico lento, aumenterebbe la capacità, riorganizzando il tracciato di autostrada e strada cantonale e consentendo di migliorare il traffico lento. Per tutti questi motivi, gli estensori della perizia propongono la realizzazione per il periodo 2025-2045.
Agglomerati
Possono anche essere approvati i progetti d’agglomerato Viabilità Basso Malcantone (variante Gallerie di Magliaso e Pura, possibile priorità dopo il 2045), Agglobus Lugano Centro-Pian Scairolo (prioritario 2025-2045), nonché l’ampliamento della rete di percorsi pedonali e ciclabili nel Locarnese (prioritario 2025-2045).
La perizia giudica positivamente gli investimenti previsti per migliorare le infrastrutture relative agli autobus.
