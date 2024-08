Primo oro per la Svizzera a Parigi, Chiara Leone trionfa nella carabina a 50 metri

Questo contenuto è stato pubblicato al Come da tradizione, i consiglieri e le consigliere federali hanno pronunciato diversi discorsi giovedì in occasione della Festa nazionale svizzera. L’accento è stato posto soprattutto sulla necessità di dare prova di unità.

Di più Primo agosto: in 100’000 ai brunch in fattoria

Questo contenuto è stato pubblicato al Anche quest'anno, circa 280 famiglie contadine hanno organizzato un brunch per celebrare il Primo agosto. Sono circa 100'000 le persone che vi hanno preso parte in tutta la Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al Per il ministro degli esteri Ignazio Cassis le vittorie degli atleti elvetici ai Giochi olimpici sono "una forza trainante per la nostra coesione nazionale", un fattore che unisce la popolazione svizzera.

Altri sviluppi

Swiss, più passeggeri ma meno utili

Questo contenuto è stato pubblicato al Swiss ha trasportato più passeggeri nel primo semestre, ma beneficiando di un'accresciuta concorrenza i viaggiatori hanno pagato meno: per la compagnia aera questo si è tradotto in una redditività in calo a fronte di un fatturato in aumento.

Di più Swiss, più passeggeri ma meno utili