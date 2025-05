Primo maggio, i sindacati invitano alla solidarietà

Il presidente dell'USS Pierre-Yves Maillard. Keystone-SDA

Con il motto "Solidarietà invece di odio - forti insieme!", si svolgeranno oggi manifestazioni in tutta la Svizzera. I sindacati hanno invitato la popolazione attiva a mobilitarsi contro l'estrema destra.

Keystone-ATS

Il movimento sociale e sindacale deve affrontare la sfida di affermarsi contro l’alleanza tra gli estremisti di destra, le grandi imprese e l’élite neoliberale. La coesione e l’impegno per il progresso sociale, la prosperità equamente distribuita, la giustizia e l’uguaglianza sono le armi più forti contro questa situazione, si legge nell’appello lanciato dall’Unione sindacale svizzera (USS) in vista della Festa del lavoro.

“Estremisti di destra di tutto il mondo lavorano fianco a fianco con miliardari, libertari e ambienti fondamentalisti contro la popolazione attiva”, indica l’USS. È in corso una controrivoluzione del grande capitale contro il progresso sociale degli ultimi decenni. L’uguaglianza di genere e altri diritti faticosamente conquistati vengono attaccati frontalmente, continua l’USS.

Il potere d’acquisto dei lavoratori diminuisce, mentre gli azionisti e gli imprenditori si arricchiscono. Anche in Svizzera, l’inasprimento degli atteggiamenti è percepibile nelle élite economiche. Con il pretesto della carenza di manodopera qualificata, i datori di lavoro chiedono, ad esempio, un allungamento dell’orario di lavoro e un aumento dell’età pensionabile.

L’iniziativa dell’UDC “No a una Svizzera da 10 milioni!”, un testo isolazionista secondo i sindacati, rischia di portare alla fine della libera circolazione delle persone e della protezione dei salari attraverso le misure di accompagnamento. Le élite politiche ed economiche non si oppongono più a questa evoluzione minacciosa, viene sottolineato.

L’USS chiede un’ampia mobilitazione della popolazione per dimostrare la propria resistenza: “È possibile respingere le minacce – e persino ottenere miglioramenti”, scrive l’USS.

Manifestazioni in oltre 50 città e comuni

Anche per il Primo di maggio di quest’anno l’USS si aspetta che decine di migliaia di persone scendano in piazza. Feste, manifestazioni ed eventi si svolgeranno in oltre 50 città e comuni.

Come di consueto, i consiglieri federali socialisti parteciperanno alle celebrazioni della Festa del lavoro: Beat Jans sarà a Olten (SO) e Elisabeth Baume-Schneider a Friburgo. I copresidenti del PS Mattea Meyer e Cédric Wermuth parteciperanno a diversi eventi: Meyer interverrà a Winterthur (ZH), Lenzburg (AG) e Wohlen (AG). Wermuth, dal canto suo, sarà presente a Liestal e Soletta.

Il presidente dell’USS Pierre-Yves Maillard si esprimerà a Le Santier (VD) e a San Gallo e Vania Alleva, presidente di Unia, terrà un discorso a Zurigo.