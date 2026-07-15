Consiglio federale molto impegnato il 1. agosto

Primo d'Agosto: consiglieri federali molto attivi Keystone-SDA

Il Consiglio federale sarà impegnato in tutta la Svizzera per le celebrazioni del Primo Agosto. Il più attivo di tutto sarà Albert Rösti, per il quale sono previste cinque apparizioni.

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Keystone-ATS

Tour di discorsi dei consiglieri federali in tutta la Svizzera in occasione della Festa nazionale del Primo d’Agosto. Due i ministri che parleranno in Ticino, mentre Ignazio Cassis si esprimerà a cavallo del Röstigraben.

I discorsi – quattro quelli previsti – del presidente della Confederazione Guy Parmelin inizieranno già la sera del 31 luglio nel suo cantone d’origine, Vaud, dove terrà un intervento a Renens. La giornata seguente inizierà a Hildisrieden (Lucerna) con il tradizionale brunch del Primo d’Agosto. Parmelin raggiungerà nel pomeriggio il praticello del Grütli, dove l’Associazione svizzera dei costumi festeggerà il suo centesimo anniversario. In serata farà ritorno nel suo cantone d’origine, a Essertines-sur-Rolle.

A superare Parmelin per numero di impegni sarà Albert Rösti. Il titolare del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha infatti previsto cinque apparizioni in occasione della Festa nazionale. Il 31 luglio parlerà dapprima nel pomeriggio a Fehraltorf (Zurigo), per poi spostarsi nei Grigioni, in Val Monastero. Il Primo d’Agosto interverrà in mattinata a St. Moritz (Gigioni), per poi rientrare nel suo cantone di origine, Berna, dove terrà dei discorsi a Sigriswil e Uetendorf.

Anche Martin Pfister avrà un programma intenso, con quattro interventi. Il 31 luglio terrà un discorso a Rorschach (San Gallo). Il giorno seguente sarà presente in tre località: nel suo comune di residenza di Baar (Zugo), a Campo Blenio e a Guarda (Grigioni).

Elisabeth Baume-Schneider parlerà da parte sua in due occasioni: la sera del 31 luglio a Lucerna e il giorno della Festa nazionale al brunch organizzato a Boécourt, nel suo cantone d’origine, il Giura.

Beat Jans terrà un discorso il 31 luglio a Therwil (Basilea Campagna). Il Primo d’Agosto sarà presente a Biembach im Emmental (Berna), e in serata nella città di Ginevra.

Karin Keller-Sutter e Ignazio Cassis interverranno invece soltanto il giorno della Festa nazionale. La sangallese trascorrerà la mattinata a Kradolf-Schönenberg (Turgovia) per poi proseguire verso Mendrisio. Cassis terrà i suoi discorsi a Düdingen (Friburgo) e ad Avenches (Vaud).

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