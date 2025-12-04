Primo caso autoctono del virus del Nilo in Svizzera

Il caso risale alla fine dell'estate. Keystone-SDA

È stato confermato in Ticino il primo caso di contagio autoctono da virus del Nilo occidentale, un evento che le autorità sanitarie definiscono atteso e non pericoloso per la popolazione.

2 minuti

Keystone-ATS

In Svizzera, e più precisamente in Ticino, si è verificato il primo caso autoctono di infezione da virus del Nilo occidentale. Le autorità assicurano che non vi è alcun rischio per la popolazione.

L’infezione è un “evento atteso”, ha indicato giovedì il Dipartimento della sanità e della socialità ticinese. È la prima volta che una persona viene contagiata dal virus in Svizzera, ha confermato l’Ufficio del medico cantonale, interpellato dall’agenzia di stampa Keystone-ATS.

Il virus era già stato rilevato in alcune zanzare monitorate dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Inoltre, la sua diffusione nell’Italia nord-orientale era nota. Nel corso degli ultimi 10 anni, in Svizzera erano stati censiti quattro casi di persone che avevano contratto il virus del Nilo occidentale all’estero.

La persona interessata vive nel canton Ticino e verso la fine dell’estate ha sviluppato sintomi compatibili con una meningoencefalite, scrivono in un comunicato stampa congiunto il Dipartimento della sanità e della socialità e l’Ufficio del medico cantonale ticinese. La persona ammalata ha dovuto essere curata per diversi giorni in ospedale. Ulteriori esami hanno in seguito confermato che l’infezione era dovuta al virus del Nilo occidentale.

