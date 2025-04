Primo aprile, i pesci non sono mancati nemmeno quest’anno

Sono stati molti i pesci d'aprile anche quest'anno. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Come ogni anno, i giornali e le istituzioni svizzere non hanno resistito alla tentazione del primo aprile: ecco alcune informazioni che potrebbero essere vere, ma che probabilmente sono scherzi.

6 minuti

Keystone-ATS

Carne

Il Tages-AnzeigerCollegamento esterno sa come verrà utilizzato il mattatoio nel centro di Zurigo dopo la sua chiusura nell’estate del 2026: oltre ai campi da gioco, in una nuova sala verrà allestita una macelleria “didattica”. Tutti gli scolari della città potranno vedere come un animale viene trasformato in carne. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini al consumo di carne, indica il “Tagi” che cita documenti finora non noti del dipartimento di salute pubblica di Zurigo e dell’Alta scuola d’arte di Zurigo. Il progetto è stato criticato dai genitori: la città organizza un dibattito davanti al mattatoio.

Autostrade

Dopo il rifiuto del popolo svizzero di ampliare diversi tratti autostradali, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) vuole rivalutare la striscia erbosa centrale, ha annunciato martedì l’ex consigliere nazionale ed ex consigliere di Stato ecologista neocastellano Fernand Cuche. Egli auspica siano messe piante da frutto (ribes, mirtilli, fragole e persino viti) e propone l’autoraccolta. Ciò trasformerebbe, secondo Cuche, le code in autostrada in “momenti di convivialità, incontro e condivisione”.

L’Associazione traffico e ambiente (ATA) lancia una nuova appCollegamento esterno di incontri per gli utenti della strada. Si chiama “Green Date” e tiene conto delle abitudini di mobilità personali. D’ora in poi, “gli amanti dei SUV non dovranno più correre il rischio di scoprire al primo incontro che l’altra persona è arrivata in bicicletta”, scrive l’ATA.

Formaggio

Il ponte Kornhaus di Berna è stato rinnovato e ribattezzato: il nome è ora “Emmentaler Switzerland BrückeCollegamento esterno“, comunica il servizio stampa Emmentaler Svizzera. Dopo una delle migliori stagioni sciistiche di tutti i tempi, Berna onora così i risultati eccezionali degli sciatori elvetici. Con il suo “aspetto iconico” di un Emmental gigante e i suoi famosi buchi, il ponte attira l’attenzione di tutti ed è un omaggio alla leggendaria nazione sciistica che è la Svizzera. Una donna ingegnere civile del team del progetto spiega che è stata sviluppata una tecnica di costruzione completamente nuova, utilizzando materiali permeabili all’aria, che non solo conferisce alla struttura un’autenticità visiva, ma anche un’incredibile leggerezza – “proprio come il vero Emmental!”.

Scout

Il Movimento Scout Svizzero ha annunciato in un comunicato due nuovi capi di abbigliamento ufficiali: scarpe da ginnastica bianche e un ombrello. I nuovi capi di abbigliamento sono destinati a “rafforzare il senso di appartenenza e sono adatti alla vita quotidiana degli scout”, viene indicato. Le scarpe da ginnastica bianche simboleggiano il moderno spirito di squadra e l’ombrello sottolinea la resistenza degli scout alle intemperie, scrive il movimento.

Giura

Il presidente statunitense Donald Trump sta pensando di acquistare la torre di MoronCollegamento esterno, struttura progettata da Mario Botta e situata nel Giura bernese, in preda al decadimento, riporta Le Quotidien Jurassien. L’idea è farne una nuova Trump Tower, con una scala non in pietra ma in metallo dorato. Una nuova diramazione dell’A16 con stazioni di ricarica Tesla condurrà ai piedi della torre, che ospiterà un casinò. Trump, al grido di “Make Jura Great Again”, ha promesso di risolvere il problema in 24 ore. Il vicepresidente JD Vance si recherà oggi sul posto, atterrando all’aerodromo di Bressaucourt.

Pista naturista

Il comprensorio sciistico di Villars-Gryon-Diablerets (canton Vaud) ha annunciato l’apertura della prima pista naturista della SvizzeraCollegamento esterno. La pista Combe d’Orsay, lunga un chilometro e situata nel cuore della natura, è stata scelta per la sua posizione discosta. Per l’occasione, è stata ribattezzata Combe “des Fesses” (delle natiche, ndr), spiega la stazione vodese. Lo skilift è stato modificato per assicurare il comfort: su ogni piattello è stata installata una pelle di pecora e il cilindro pneumatico è stato sostituito per garantire un migliore assorbimento degli urti alla partenza. La pista è aperta per i test fino alla fine della stagione, domenica prossima.

Archeologia

Il quotidiano Die Südostschweiz Collegamento esternoriferisce che i lavori per la costruzione di una rotatoria a un’uscita della A13 hanno portato alla luce armi e attrezzature, come proiettili per fionde e chiodi da scarpe, attribuiti a soldati romani. Ciò potrebbe indicare la presenza di una strada romana finora sconosciuta nella zona e rendere necessari ulteriori scavi, che comporteranno la chiusura completa dell’autostrada nei pressi di Zizers (canton Grigioni) per una durata indeterminata.

Traffico aereo

La compagnia aerea Swiss ha annunciato il lancio, dal 1° luglio, di un nuovo rivoluzionario modello di scarpe per i suoi equipaggi, le Swiss Crew Shoe.Collegamento esterno Dotate di rotelle retrattili, consentiranno al personale di spostarsi più rapidamente tra gli aerei e all’interno degli stessi, risparmiando fino a un’ora al giorno. Il design è caratterizzato da luci LED di grande effetto. I passeggeri saranno così in grado d’identificare immediatamente il personale.

Aareböötle

Il boom delle gite in gommone sul fiume Aare ha spinto i comuni interessati a reagire. Diversi di essi, situati tra Thun e Berna, hanno introdotto una tassa da riscuotere in vari punti di attraversamento, scrivono i giornali bernesi del gruppo TamediaCollegamento esterno. La tassa sarà di 5 franchi per gommone.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative