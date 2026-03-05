Primi rientri in Svizzera dai vari Stati del Golfo di cittadini elvetici

Una famiglia appena rientrata intervistata dai media all'aeroporto di Zurigo. Keystone / Michael Buholzer

Un volo speciale della compagnia aerea Swiss partito questa mattina dall'Oman è atterrato alle 14.40 all'aeroporto di Zurigo.

Keystone-ATS

A bordo dell’aereo, numero di volo LX7043 e al completo, c’erano viaggiatori svizzeri che tornavano dalla regione di crisi.

Con questo volo, Swiss intende contribuire ad aiutare le persone colpite da questa difficile situazione, ha scritto la compagnia aerea in un comunicato.

Il volo speciale era partito questa mattina da Mascate, nell’Oman, alla volta di Zurigo. Secondo Swiss, a bordo c’erano 211 passeggeri: 206 adulti e cinque neonati. Si trattava di persone che avevano già acquistato un biglietto Swiss e non avevano potuto intraprendere il viaggio a causa della situazione attuale tesa in Medio Oriente, nonché di cittadini svizzeri che si erano registrati presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) con luogo di soggiorno Oman.

Migliaia di cittadini svizzeri sono bloccati in vari Stati del Golfo dopo l’offensiva statunitense-israeliana contro l’Iran. Circa 5’200 persone si sono registrate nell’app Travel Admin del DFAE.

Non sono attesi rifugiati iraniani

Il Consigliere federale Beat Jans non prevede al momento un massiccio afflusso di rifugiati dall’Iran. La situazione viene comunque monitorata con molta attenzione, ha affermato oggi a Bruxelles.

È possibile che si verifichino nuovi flussi migratori, ma al momento non è possibile dirlo con certezza, ha dichiarato il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) al suo arrivo a Bruxelles, rispondendo alla domanda di un giornalista.

Il Consigliere federale è arrivato nella capitale belga per una riunione del Consiglio “Giustizia e affari interni” dell’Unione europea. In qualità di membro dello spazio Schengen, la Svizzera è invitata a partecipare a determinati punti all’ordine del giorno di questa riunione.

Alla domanda relativa al rischio di terrorismo, Jans ha risposto che non è possibile determinarlo. “La situazione è però molto dinamica e dobbiamo monitorarla attentamente”, ha aggiunto il basilese.

