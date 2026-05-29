Primavera 2026: una delle tre più calde da inizio misurazioni

L'acqua dei laghi svizzeri si è riscaldata a tempo record negli ultimi giorni. Keystone-SDA

La primavera del 2026 entra nelle statistiche svizzere come la terza più calda dall'inizio delle misurazioni. Un persistente sistema di alta pressione ha causato una grave siccità, molto sole e un'ondata di caldo con nuovi record di temperatura a maggio.

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Keystone-ATS

La temperatura media a livello nazionale da marzo a maggio è stata di 1,6 gradi superiore al valore del periodo di riferimento dal 1991 al 2020, come emerge dal bilancio primaverile pubblicato oggi dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). Solo le primavere del 2011 e del 2007 con una deviazione rispettivamente di 1,9 e 1,7 gradi, sono state più calde.

Dal punto di vista meteorologico, la primavera va dal primo marzo al 31 maggio. A marzo la temperatura media è stata solo leggermente superiore (+0,4 gradi) a quella del periodo di riferimento, mentre aprile è stato il quinto più caldo a livello nazionale con una temperature media di 2,6 gradi superiore al periodo 1991-2020. Maggio si è rivelato variabile. A una fase fredda nei giorni intorno all’Ascensione, con gelate al suolo anche in pianura e neve fresca anche a basse quote, ha fatto seguito, negli ultimi dieci giorni del mese, un’ondata di caldo insolitamente precoce. Complessivamente, a maggio la temperatura è stata così di 1,5 gradi superiore alla media.

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L’ondata di caldo ha portato in molte stazioni di rilevamento nuovi record di temperatura massima giornaliera per il quinto mese dell’anno: a Biasca, ieri la colonnina di mercurio ha toccato i 34,8 gradi, un valore mai raggiunto in maggio sul versante sud delle Alpi, e inferiore di soli 0,3 gradi al record nazionale svizzero per questo mese raggiunto il 25 maggio 2009 a Sion con 35,1 gradi.

La primavera è stata anche una delle più secche. Nel periodo da marzo a maggio 2026, le precipitazioni sono state, a seconda della regione, tra il 40 e il 90% del periodo di riferimento. La primavera è stata particolarmente secca nelle regioni orientali del Paese. Nei Grigioni, soprattutto in Engadina, è stata in media la primavera più asciutta dal 1901.

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