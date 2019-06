A ogni piccolo candidato viene così chiesto il certificato e se manca la protezione richiesta viene organizzato un colloquio fra la famiglia e una pediatra di fiducia, "che è già riuscita a convincere diversi scettici". Chi rimane fermo nel suo rifiuto, non viene invece accolto. L'obbligo di vaccinarsi vale naturalmente anche per i dipendenti.

In Italia è stata trovata l'intesa per una legge nazionale che renda obbligatoria la vaccinazione per i bambini che iniziano le scuole ...

Si tratta di una prima nel paese, come riferisce il domenicale SonntagsZeitung. Stando alla Federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l'infanzia (Kibesuisse) non sono infatti noti altri casi, ma l'esempio potrebbe presto essere seguito da altri.

Bambini non vaccinati fuori dagli asili nido: per la prima volta in Svizzera un'organizzazione che ne gestisce otto in quattro cantoni accoglie per regolamento solo bimbi protetti perlomeno contro morbillo e pertosse.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Non sei vaccinato? Niente asilo 09 giugno 2019 - 20:23 Bambini non vaccinati fuori dagli asili nido: per la prima volta in Svizzera un'organizzazione che ne gestisce otto in quattro cantoni accoglie per regolamento solo bimbi protetti perlomeno contro morbillo e pertosse. Si tratta di una prima nel paese, come riferisce il domenicale SonntagsZeitung. Stando alla Federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l'infanzia (Kibesuisse) non sono infatti noti altri casi, ma l'esempio potrebbe presto essere seguito da altri. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica, inoltre, la misura è perfettamente legale, trattandosi di strutture private. La rete in questione è quella di Bubble Bees, un'impresa familiare con sede a Zurigo e attività anche nei cantoni di Argovia, Sciaffusa e Turgovia. "Abbiamo sempre più richieste da parte di genitori che si oppongono alle vaccinazioni", spiega al domenicale la direttrice Nathalie Rehak. "Abbiamo quindi deciso di stabilire regole chiare". A ogni piccolo candidato viene così chiesto il certificato e se manca la protezione richiesta viene organizzato un colloquio fra la famiglia e una pediatra di fiducia, "che è già riuscita a convincere diversi scettici". Chi rimane fermo nel suo rifiuto, non viene invece accolto. L'obbligo di vaccinarsi vale naturalmente anche per i dipendenti.