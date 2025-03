Negli ultimi quattro anni in Svizzera i prezzi sono aumentati più che nei 16 anni precedenti

L'olio da riscaldamento è tra i prodotti che hanno subìto i maggiori aumenti. Keystone-SDA

Negli ultimi mesi l'inflazione è scesa, ma i prezzi continuano a salire e negli ultimi quattro anni il rincaro è stato più forte che nei 16 anni precedenti: lo sottolinea Comparis in un comunicato diffuso giovedì.

1 minuto

Keystone-ATS

L’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Ufficio federale di statistica (UST) è salito dell’11,2% da febbraio 2005 a febbraio 2025 e il 7,2% è dovuto agli aumenti da febbraio 2021, riferisce il servizio di confronti internet Comparis in un comunicatoCollegamento esterno.

Sono in particolare saliti notevolmente i prezzi dell’energia: nel quadriennio il costo per il riscaldamento (gas, olio combustibile, legna da ardere e teleriscaldamento) è progredito di quasi il 50%, mentre le tariffe dell’elettricità hanno fatto un balzo del 40%. Sull’arco di 20 anni l’energia per riscaldarsi costa oltre il doppio: +102%.

Sempre nell’ottica del ventennio il carburante ha subito un rincaro del 27%. E anche gli affitti sono aumentati al di sopra della media: +32%.