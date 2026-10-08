Presidenza UEFA, Aleksander Ceferin cambia idea e si ricandida

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Grazie a una modifica degli statuti che non conteggia il suo primo mandato, lo sloveno Aleksander Ceferin ha annunciato che si ricandiderà alla presidenza della UEFA, smentendo le sue precedenti dichiarazioni.

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Keystone-ATS

Aleksander Ceferin si candiderà per un nuovo mandato alla presidenza della UEFA. Lo sloveno sarà in lizza per la propria rielezione il prossimo aprile, secondo informazioni dell’agenzia DPA diffuse giovedì.

Stando all’agenzia tedesca, Ceferin ha annunciato la sua candidatura durante una riunione a Berlino, ritirandosi così ufficialmente dalla corsa alla presidenza della FIFA come potenziale rivale di Gianni Infantino. Negli ultimi tempi aveva già respinto a più riprese ogni ambizione di sfidare il controverso presidente della federazione mondiale.

L’elezione per un nuovo mandato di quattro anni si terrà durante il congresso dell’UEFA, il 22 aprile ad Astana, in Kazakistan. Per il momento non si è presentato nessun altro candidato.

Ceferin ha cambiato idea

Una nuova candidatura di Ceferin è resa possibile da una modifica degli statuti intervenuta nel 2024. I regolamenti dell’UEFA prevedevano infatti una limitazione del mandato a dodici anni. Tuttavia, dal momento che il primo mandato dello sloveno è stato ereditato da quello di Michel Platini, sospeso, non viene più conteggiato in seguito a tale modifica.

Due anni e mezzo fa Ceferin aveva annunciato di non volersi ricandidare perché era “stanco” e perché riteneva che l’UEFA avesse bisogno di “sangue nuovo”. Tuttavia, a livello interno è tornato abbastanza rapidamente sui suoi passi e ha ora annunciato la sua nuova candidatura durante il vertice di Berlino.

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