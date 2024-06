In Svizzera la scuola inclusiva “ha fallito”

In un'intervista alle testate del gruppo Tamedia pubblicata giovedì, il presidente del Partito liberale radicale Thierry Burkart ha chiesto l'abolizione della scuola inclusiva.

La scuola inclusiva “ha fallito”, ha dichiarato il presidente del partito di destra.

I bambini che hanno difficoltà di apprendimento sono svantaggiati nella scuola inclusiva e l’insegnamento regolare è ostacolato, ha detto Burkart. Gli alunni più bravi sono trascurati.

“I numerosi esami e terapie portano a una patologizzazione dei bambini”, ha criticato il presidente del PLR, aggiungendo che molti bambini non raggiungerebbero gli obiettivi di formazione nonostante un alto livello di assistenza. È convinto che i bisogni di apprendimento possano essere soddisfatti meglio in classi separate. Inoltre, i bambini di lingua straniera dovrebbero ricevere lezioni intensive di tedesco prima di essere inseriti in una classe regolare.

In linea di principio, Burkart ha affermato che in futuro le scuole dovrebbero concentrarsi sulla loro missione principale di trasmettere competenze di base. Si aspetta anche che questo renda più attraente la professione di insegnante.

