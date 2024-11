Presidente ceco in visita di Stato in Svizzera

La first lady ceca Eva Pavlova, il marito Petr Pavel e la presidente svizzera Viola Amherd. Keystone-SDA

Il presidente ceco Petr Pavel e sua moglie Eva Pavlova sono arrivati martedì mattina in Svizzera per una visita di Stato di due giorni.

Keystone-ATS

La presidente svizzera Viola Amherd ha accolto martedì mattina all’aeroporto di Zurigo il presidente ceco Petr Pavel e sua moglie Eva Pavlova giunti nella Confederazione per una visita di Stato della durata prevista di due giorni.

Nella mattinata di martedì il programma prevedeva l’apertura di un forum economico al Politecnico di Zurigo. La delegazione si sposterà in seguito nell’Oberland bernese, dove si recherà al Laboratorio di Spiez e all’Ufficio federale dell’armamento (Armasuisse) a Thun. In questa sede si discuterà di questioni di sicurezza e di cooperazione in Europa, indica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Mercoledì Pavel sarà ricevuto con gli onori militari su Piazza federale a Berna. Seguirà un incontro con una delegazione del Consiglio federale. I temi discussi saranno relazioni bilaterali, scambi economici, energia, migrazione e questioni di sicurezza, anche in relazione alla guerra tra Russia e Ucraina. Non potranno mancare discussioni sulla politica europea. All’ordine del giorno figura anche la situazione in Medio Oriente e la cooperazione tra Svizzera e Cechia a livello internazionale.

Circa 11’000 persone di origine ceca vivono in Svizzera, mentre 1’600 cittadine e cittadini elvetici abitano in Cechia. Il volume degli scambi commerciali ammontava a circa 5,2 miliardi di franchi nel 2023 ed è triplicato dall’inizio del millennio.