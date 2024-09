Presidente CDPE favorevole a divieto uso smartphone nelle scuole

Questo contenuto è stato pubblicato al L'importanza del lavoro aumenta tra i lavoratori svizzeri con l'avanzare dell'età. Come emerge da un sondaggio pubblicato mercoledì, le persone di età compresa tra i 56 e i 65 anni attribuiscono maggiore importanza al lavoro retribuito rispetto ai più giovani.

Di più Il lavoro è più importante per gli over 55 che per i giovani