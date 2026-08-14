Prendono forma i primi F-35A “svizzeri”

La produzione dei primi F-35A destinati alla Svizzera entra nel vivo: la prima sezione della fusoliera con la prima ala è stata assemblata a Cameri, in Piemonte, a 40 km in linea d'aria dal confine elveticof-35.

Cameri ospita l’unica linea di assemblaggio finale degli F-35 in Europa ed è parte della rete internazionale di produzione che coinvolge oltre 2100 aziende fornitrici in tutto il mondo.

Al termine della produzione a Cameri, la sezione della fusoliera con le ali già montate sarà trasportata negli Stati Uniti dove, nello stabilimento di Lockheed Martin a Fort Worth, Texas, sarà assemblata con gli altri componenti dell’aereo.

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