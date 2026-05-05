Precipita un elicottero a Mezzovico, diversi feriti

Il luogo dell'incidente. RSI Info/RM

Un elicottero appartenente a una ditta privata è precipitato lunedì a Mezzovico-Vira, nel canton Ticino, da un'altezza di 20 metri. Sei persone sono rimaste ferite, una in modo grave.

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tvsvizzera.it/mrj con RSI

Lunbdì pomeriggio un elicottero appartenente a una ditta privata è precipitato da un’altezza di 20 metri in un prato delimitato dal bosco a Mezzovico-Vira, nel canton Ticino. L’incidente è avvenuto nella fase di atterraggio del velicolo, a bordo del quale, oltre al pilota, si trovavano altre cinque persone.

Uno dei passeggeri ha riportato ferite gravi che ne mettono in pericolo la vita. Anche le altre persone a bordo sono rimaste ferite, ma in maniera meno grave. La loro vita non è in pericolo.

Il servizio del Quotidiano della RSI del 4 maggio 2026:

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Stando a quanto riportato dal portale online della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI, il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un’indagine preliminare per determinare le cause dell’incidente. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è quanto a lui responsabile dei procedimenti penali e della coordinazione delle misure da adottare con la polizia cantonale e quella federale (fedpol).

Numerosi mezzi di soccorso sono stati dispiegati sul posto: diverse ambulanze della Croce Verde di Lugano, due elicotteri della REGA, i pompieri di Lugano e Rivera, agenti della polizia cantonale, della polizia del Vedeggio, inquirenti di fedpol e del SISI.

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