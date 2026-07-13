Posti di lavoro, la situazione resta critica nel settore bancario

Non sembra migliorare la situazione lavorativa nel settore bancario in Svizzera. Qui la Paradeplatz di Zurigo. Keystone / Michael Buholzer

La situazione del mercato del lavoro nel settore bancario svizzero rimane critica. Il numero di disoccupati è in costante aumento e, allo stesso tempo, le possibilità di trovare un impiego nel ramo sono scarse.

Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

A giugno, in tutto il Paese, 4474 persone che in passato hanno lavorato presso una banca risultavano disoccupate, un numero record. La tendenza non è delle più incoraggianti: l’incremento rispetto a maggio è dell’1,4%, mentre, secondo le statistiche della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), su dodici mesi raggiunge quasi il 24%.

Il problema è particolarmente accentuato nel canton Zurigo, dove oltre 1500 dipendenti del settore bancario sono alla ricerca di un lavoro e il totale dei disoccupati è cresciuto di più di un terzo in confronto a un anno fa. Data la riorganizzazione di UBS a seguito dell’integrazione di Credit Suisse, è peraltro improbabile che questa situazione cambi in modo significativo.

Nel frattempo, nemmeno le occasioni di venire assunti sono motivo di rassicurazione. La piattaforma di reclutamento Indeed, che analizza regolarmente le offerte di lavoro delle dieci maggiori banche svizzere per l’agenzia finanziaria AWP, ha contato solo 514 annunci in tutta la Svizzera alla fine di giugno.

Si tratta di un numero leggermente superiore rispetto a maggio, ma comunque basso visto che in quel mese si era toccato un minimo storico. Considerando un arco temporale più lungo, il numero di posizioni pubblicizzate è molto scarso. Due anni fa, a giugno 2024, il dato dei dieci istituti principali svizzeri era infatti più alto del 50%. Nell’estate del 2023 era addirittura il doppio di quello attuale, con oltre 1000 annunci.

Il numero di offerte è particolarmente basso presso UBS, con meno di 50 posti vacanti per il momento. Nel paragone con giugno 2025 il calo è del 60% e in quello con due estati fa di quasi l’80%. Nel 2023, quando anche la neoacquisita Credit Suisse disponeva di un portale per gli annunci, le due banche insieme cercavano 270 nuovi collaboratori.

Articoli più popolari

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative