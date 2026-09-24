La Posta lancia una serie di francobolli con immagini di razze animali da reddito in pericolo

Pubblicazione: francobolli dedicati agli animali da allevamento in via di estinzione Keystone-SDA

Cinque razze autoctone minacciate, come la gallina appenzellese barbuta e la pecora "Roux du Valais", saranno le protagoniste di una nuova emissione filatelica della Posta Svizzera.

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Keystone-ATS

La Posta Svizzera ha dedicato una nuova serie di francobolli a cinque razze di animali da reddito svizzere a rischio di estinzione.

Si tratta della gallina appenzellese barbuta, la pecora “Roux du Valais”, il bovino grigio retico, la capra dal collo rosso e il coniglio piccolo screziato tricolore. Lo ha comunicato oggi l’ex regia federale precisando che i francobolli saranno disponibili a partire dal 5 novembre 2026.

La serie intende rendere omaggio alle razze autoctone tradizionali che hanno caratterizzato l’agricoltura svizzera nel corso delle generazioni, viene sottolineato.

Questi animali sono considerati a rischio di estinzione perché i loro effettivi sono numericamente molto ridotti, in calo o sono presenti solo in poche regioni. La fondazione ProSpecieRara, ad esempio, si impegna dal 1985 per la conservazione della gallina appenzellese barbuta.

I nuovi francobolli fanno parte della quarta emissione filatelica dell’anno nella quale compaiono, tra l’altro, anche i francobolli di Natale. Nuovi francobolli permanenti con diversi motivi di montagna saranno disponibili a partire dall’inizio di dicembre 2026 e validi dal primo gennaio 2027.

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