La giovane ambientalista Greta Thunberg è giunta venerdì sera a Losanna per partecipare al vertice "Smile for Future" in corso di svolgimento nel capoluogo vodese.

La sedicenne svedese, giunta in treno in riva al Lemano, ha già preso parte ai primi lavoriLink esterno dell'incontro organizzato e finanziato dal movimento "Fridays for Future" nella sede dell'Università cantonale e al quale interverranno oltre 450 persone provenienti da 37 paesi.

Durante "Smile for Future", secondo quanto hanno illustrato i promotori nel corso di una conferenza stampa, non ci si limiterà all'aspetto dibattimentale ma sarà definita un'azione concreta: verrà infatti lanciata un'iniziativa dei cittadini europei (Ice) che ha un quadruplice obiettivo. In primo luogo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'80% entro il 2013 nell'Ue (entro tale anno l'Bruxelles le vuole già abbattere del 40%) per raggiungere l'impatto zero dal profilo climatico entro i successivi 5 anni.

Si vuole inoltre introdurre una tassa sul carbone alle frontiere per scoraggiare le importazioni di fonti non rinnovabili e imporre all'Ue di firmare contratti commerciali solo con i paesi che hanno aderito all'accordo di Parigi sul clima, che fissa in 1,5 gradi l'aumento medio delle temperature entro il 2100.

Infine viene chiesta a Bruxelles la produzione e la diffusione di materiale informativo per sensibilizzare la popolazione sui rischi climatici.

L'appuntamento losannese, con il quale si intende passare dalle parole ai fatti, servirà anche a mettere a punto una strategia efficace in vista del vertice sul clima di fine settembre a New York.

Venerdì, a conclusione dei lavori, è previsto un corteo che si snoderà per le vie del centro di Losanna che ha lo scopo di riproporre in forma diversa gli scioperi degli studenti che si sono tenute in numerose località europee durante quest'anno.

