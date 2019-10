Utopia? I 15 candidati al Consiglio nazionale assicurano che non è assolutamente uno scherzo. Del resto - l'esperienza insegna - movimenti nati con un Vaff… si sono ritrovati in pochi anni al governo…

Alcuni esempi? Amore declinato in tutti i modi, pensione per tutti a 45 anni, compleanno festeggiato due volte all'anno e riconoscimento della festa nazionale di tutti i paesi rappresentati nella Confederazione.

Nel variegato panorama di formazioni politiche che si presentano alcune non possono certo passare inosservate - sebbene invero abbiano assai scarse probabilità di successo - per la loro indubbia originalità. Tra di esse spicca senz'altro Die Liebe, sehr sehr liebe Partei (Il partito bravo, molto, molto bravo).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Partiti originali: amore per tutti e pensione a 45 anni 12 ottobre 2019 - 12:51 Manca poco più di una settimana alle elezioni federali con le quali si rinnovano le due camere a Berna e che vedono un numero record di candidati ai nastri di partenza (4'652). Nel variegato panorama di formazioni politiche che si presentano alcune non possono certo passare inosservate - sebbene invero abbiano assai scarse probabilità di successo - per la loro indubbia originalità. Tra di esse spicca senz'altro Die Liebe, sehr sehr liebe Partei (Il partito bravo, molto, molto bravo). Il suo programma, difficilmente assimilabile a quello degli altri partiti, ha però un inconfutabile pregio: quello di essere incentrato sul benessere e l'amore dei cittadini, anche se a dire il vero la sua realizzabilità è tutt'altro che evidente. Alcuni esempi? Amore declinato in tutti i modi, pensione per tutti a 45 anni, compleanno festeggiato due volte all'anno e riconoscimento della festa nazionale di tutti i paesi rappresentati nella Confederazione. Utopia? I 15 candidati al Consiglio nazionale assicurano che non è assolutamente uno scherzo. Del resto - l'esperienza insegna - movimenti nati con un Vaff… si sono ritrovati in pochi anni al governo…