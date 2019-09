La banca centrale intende inoltre adeguare la base di calcolo per l'interesse negativo. "Quest'ultimo – si legge nella nota – continuerà ad applicarsi a quella porzione degli averi a vista delle banche presso la BNS che eccede un determinato importo in franchigia. D’ora in poi tale importo sarà aggiornato mensilmente, rispecchiando l’evoluzione nel tempo dei bilanci bancari".

La BNS ribadisce inoltre la sua "disponibilità a intervenire all’occorrenza sul mercato dei cambi per contrastare l’attrattività degli investimenti in franchi e quindi ridurre la pressione sul franco".

La BNS non abbassa ulteriormente i tassi 19 settembre 2019 - 13:17 La Banca nazionale svizzera (BNS) mantiene invariata la sua politica monetaria: l'istituto d'emissione lascia fermo al -0,75% il suo tasso guida, confermando anche gli interessi negativi, pure dello 0,75%, sui conti giro presso l'istituto centrale. Vi era molta attesa per la decisione della banca centrale: alcuni esperti, infatti, scommettevano su un ulteriore abbassamento del tasso direttore al -1%. La BNS ha però preferito mantenere invariata la sua politica monetaria, confermando gli attuali tassi. Nel comunicato diramato giovedì, l'istituto sottolinea che "alla luce dei recenti sviluppi internazionali e delle prospettive inflazionistiche in Svizzera, la politica monetaria espansiva è tuttora necessaria". La BNS ribadisce inoltre la sua "disponibilità a intervenire all’occorrenza sul mercato dei cambi per contrastare l’attrattività degli investimenti in franchi e quindi ridurre la pressione sul franco". La banca centrale intende inoltre adeguare la base di calcolo per l'interesse negativo. "Quest'ultimo – si legge nella nota – continuerà ad applicarsi a quella porzione degli averi a vista delle banche presso la BNS che eccede un determinato importo in franchigia. D’ora in poi tale importo sarà aggiornato mensilmente, rispecchiando l’evoluzione nel tempo dei bilanci bancari". Le dichiarazioni del presidente della BNS Thomas Jordan: