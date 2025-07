Piccole frane si sono verificate sopra Brienz

Il villaggio continua a essere off limits. Keystone-SDA

Dopo una serie di piccole frane tra il 9 e il 12 luglio, la situazione a Brienz/Brinzauls resta critica, con il rischio di nuovi smottamenti e il divieto di accesso ancora in vigore, non sempre rispettato.

2 minuti

Keystone-ATS

Una serie di piccole frane si sono verificate sopra il villaggio di Brienz/Brinzauls (canton Grigioni) tra il 9 e il 12 luglio. Secondo il comune di Albula/Alvra, di cui Brienz è frazione, la situazione generale rimane tesa.

Inoltre, diverse persone non hanno rispettato il divieto di accesso all’area intorno al villaggio, hanno annunciato le autorità comunali nel loro ultimo bollettino informativo sulla frana pubblicato oggi.

La serie di “piccole cadute di massi” dall’altopiano orientale e dal cosiddetto “fronte” sopra il villaggio di Brienz ammonta a diverse migliaia di metri cubi, precisa il comune di Albula. I detriti sono caduti sull’area detta “Schutthalde oben” e hanno accelerato in modo significativo lo smottamento.

Dopo le forti piogge dell’inizio di luglio, la velocità della frana si è ora un po’ calmata. Tuttavia, se dovesse piovere di nuovo, il movimento dell’area dell’altipiano est, ad esempio, potrebbe nuovamente accelerare. “La situazione a livello di rischio potrebbe quindi rapidamente aggravarsi di nuovo”, si legge nel bollettino.

Le autorità mantengono quindi il livello di pericolo rosso. Il divieto di accesso al villaggio di Brienz e ai suoi dintorni rimane dunque in vigore.

Divieto di accesso non rispettato

Stando al Comune di Albula, nelle ultime settimane diverse persone non hanno rispettato il divieto di accesso. La maggior parte di loro erano ciclisti che “manifestamente non volevano prendere le deviazioni via Tiefencastel”. Le persone sono state denunciate e devono ora aspettarsi una multa.

La frazione di Brienz/Brianzauls, che appartiene al comune di Albula, è stata nuovamente evacuata nel novembre 2024. Nel 2023, un’enorme colata di detriti si era fermata poco prima del villaggio. Il volume di roccia caduto ammontava a 1,7 milioni di metri cubi. Ora, in casi estremi, il volume della frana potrebbe essere ancora maggiore.