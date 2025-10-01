La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Più di un terzo delle aziende svizzere segnala irregolarità

persone allavoro in una fabbrica
Imamgine illustrativa. Keystone-SDA

Le aziende svizzere hanno affrontato meno casi di comportamenti scorretti nel 2024 rispetto alla media internazionale, ma i danni economici subiti sono stati spesso più elevati, evidenziando l'importanza di sistemi di segnalazione efficaci e trasparenti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS

Nel 2024, oltre un terzo delle aziende svizzere è stato colpito da comportamenti illegali e non etici all’interno della propria organizzazione o nella propria catena di fornitura. Le aziende elvetiche sono dunque meno colpite della media. È la conclusione del rapporto sul whistleblowing 2025 pubblicato martedì da EQS Group e Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni.

Negli Stati Uniti, più della metà delle aziende analizzate è stata interessata da irregolarità. Solo in Italia e Francia il tasso è inferiore, ha dichiarato ai media Christian Hauser della SUP dei Grigioni.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 30 settembre 2025:

Contenuto esterno

Tuttavia, secondo Hauser, i danni materiali subiti dalle aziende svizzere colpite sono stati superiori alla media. In un quinto di esse, i danni causati da comportamenti illegali o non etici sono stati pari ad almeno 95’000 franchi. Con l’aiuto degli uffici di segnalazione e reclamo, il 40% è stato in grado di scoprire più di due terzi del danno finanziario totale.

Diversità, posto di lavoro, sicurezza

Le aziende svizzere hanno classificato circa la metà delle segnalazioni e dei reclami ricevuti come rilevanti e sostanziali, emerge dal rapporto. Le notifiche provenienti dai propri dipendenti riguardavano in particolare questioni sulla diversità e sul rispetto sul posto di lavoro, diritti umani, sicurezza e salute sul lavoro e protezione dei dati. Le segnalazioni provenienti da persone esterne erano più spesso indirizzate alla contabilità, alla revisione contabile o al reporting finanziario.

Due terzi degli uffici di whistleblowing delle aziende svizzere garantiscono l’anonimato, rispetto al 42% degli uffici reclami. Secondo lo studio, solo circa un caso su dieci riguardava una segnalazione o un reclamo abusivo che aveva lo scopo specifico di screditare l’azienda o una persona.

Il totale il rapporto sul whistleblowing 2025 ha esaminato segnalazioni e reclami di 2’200 aziende in Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Svizzera, Spagna e Stati Uniti. È stata fatta una distinzione tra gli uffici di segnalazione per i dipendenti interni e gli uffici reclami esterni, a disposizione di clienti o fornitori. In Svizzera il 57% delle 320 aziende intervistate nello studio ha un ufficio interno per segnalare delle irregolarità. Il 64% invece ha un ufficio esterno per la presentazione di reclami.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR