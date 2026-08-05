Il caldo persistente di quest’estate fa bene alle funivie svizzere

La ricerca di refrigerio spinge gli svizzeri ad andare in montagna, con effetti benefici per l'attività degli impianti di risalita: la stagione estiva si sta confermando positiva in Svizzera, mentre in Ticino si osserva un minore dinamismo.

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Keystone-ATS

Stando ai dati diffusi mercoledì dall’associazione di categoria Funivie svizzere (FS), a livello nazionale in maggio, giugno e luglio l’affluenza è salita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025. In particolare negli ultimi due mesi le ondate di calore hanno portato molti a cercare attività e svago in alta quota. Nel confronto con la media degli ultimi cinque anni si registra una crescita ancora maggiore, pari al 29%.

Le differenze regionali rimangono peraltro importanti. Nel confronto con il 2025 l’incremento maggiore è stato osservato nell’Oberland bernese (+24%), che ha beneficiato della riapertura della Schilthornbahn, chiusa l’anno scorso per lavori; i Grigioni segnano +11%, sulla scia in particolare della domanda indigena, e il Ticino +1%, mentre fanalino di coda sono le Alpi vodesi e friburghese (-10%). Rispetto alla media pluriennale il Ticino mette a referto +12%, i Grigioni +11%.

Il mese di luglio dimostra la crescente importanza dell’attività estiva per gli impianti di risalita, sottolinea FS in un comunicato. Il clima eccezionalmente caldo e soleggiato ha determinato un’elevata frequentazione ricreativa e turistica nella regione alpina. Allo stesso tempo, il settore nel suo complesso beneficia della diversificazione dei mercati in cui opera: dopo gli anni di grande successo caratterizzati dalla presenza di ospiti molto internazionali quest’estate sono finora stati soprattutto gli svizzeri e gli europei a contribuire in modo determinante al buon risultato.

“L’andamento registrato in luglio mostra che gli impianti di risalita possono contare su una domanda variegata”, commenta il direttore di FS, Berno Stoffel, citato nella nota. “La combinazione di ospiti locali, mercati europei e mercati d’oltreoceano contribuisce a far sì che l’attività estiva registri nel complesso un andamento positivo. Ciò rafforza la stabilità del settore in un contesto difficile”

Funivie svizzere ha circa 350 membri di ogni regione del paese, tra cui tutte le grandi e medie imprese del ramo, ma anche molte realtà minori. L’associazione rappresenta le preoccupazioni e gli interessi comuni dei suoi membri e ne promuove la cooperazione. L’organizzazione ha sede a Berna e gestisce anche un centro di formazione a Meiringen, nell’Oberland bernese.

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